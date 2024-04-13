Англія

Вельми неочікуване знищення "шпор" на Сент-Джеймс Парк у виконанні команди Едді Гау.

У рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем вирушив у гості до Ньюкасл Юнайтед на Сент-Джеймс Парк, і ця поїзда навряд чи залишила у "шпор" якісь приємні враження.

Підопічні Едді Гау знищили на власному полі одного з головних претендентів на потрапляння до четвірки найкращих у турнірній таблиці: Александер Ісак оформив дубль, Ентоні Гордон записав на свій рахунок гол та два асисти, один із яких допоміг Фабіану Шеру встановити підсумковий рахунок 4:0 на користь "сорок".

Цікаво, що така нищівна поразка дозволила Астон Віллі на один пункт за різницею забитих та пропущених голів випередити Тоттенгем у таблиці, змістивши колектив Анге Постекоглу із четвертої сходинки за рівної кількості проведених матчів.

Ньюкасл Юнайтед - Тоттенгем 4:0

Голи: Ісак, 30, 51, Гордон, 32, Шер, 87

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Мерфі (Лівраменто, 77), Крафт, Шер (Дамметт, 90), Берн — Лонгстафф, Гімараес (Вайт, 90), Андерсон (Рітчі, 89) — Барнс (Голл, 89), Ісак, Гордон

Тоттенгем: Вікаріо — Порро (Роял, 49), Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Біссума (Кулушевські, 58), Бентанкур (Матар Сарр, 57) — Джонсон, Меддісон (Ло Чельсо, 81), Вернер — Сон (Гейб'єрг, 58)

Попередження: де Вен, Біссума, Ромеро, Меддісон