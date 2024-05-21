Англія

Український універсал звернувся до вболівальників "канонірів" з приводу завершення сезону в Англії.

Сезон в англійській Прем'єр-лізі підійшов до свого завершення, і за його підсумками лондонський Арсенал знову фінішував другим після Манчестер Сіті, маючи при цьому шанси на чемпіонський титул аж до останнього туру.

Український інвертований лівий захисник "канонірів" Олександр Зінченко підбив підсумками кампанії-2023/24, наприкінці якої він втратив статус гравця основного складу в команді Мікеля Артети.

"Пишаюся командою і щасливий бути одним з вас, вболівальники Арсеналу.

Клубний сезон закінчився і, на жаль, ми не отримали того, чого хотіли, але я впевнений, що цей клуб на правильному шляху, щоб досягти всього.

Особисто я цілком розумію, що це був далеко не найкращий мій сезон, і обіцяю насамперед всім вболівальникам та скептикам, що повернуся набагато сильнішим. Дуже дякую за вашу величезну підтримку та до скорої зустрічі", — написав Зінченко в своєму Instagram.



У цьому сезоні Олександр Зінченко провів за Арсенал 35 матчів у всіх турнірах (2080 хвилин), в яких він забив один гол та віддав два асисти.

Контракт 27-річного українського універсала з "канонірами" розрахований до літа 2026 року.