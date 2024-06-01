Англія

Тренер "червоних дияволів" дав свій коментар.

За Еріка тен Гага Манчестер Юнайтед витратив на трансфери понад 400 мільйонів фунтів, але за два сезони команда виграла лише два трофеї — Кубок ліги і Кубок Англії.

Коментар з приводу витрат дав сам тен Гаг.

"Ціни, заплачені за гравців, дійсно дуже високі, але я не несу за це відповідальності. Клуб проводив переговори, зокрема з дуже хорошими потенційними гравцями, які в підсумку не прийшли. Тож тут ситуація тонша, ніж картина про те, що трансферна політика катастрофічна.

Незважаючи на проблеми, ми зміцнили клубний фундамент", — сказав тен Гаг.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед завершив чемпіонат Англії на восьмій позиції.