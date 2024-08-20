Англія

Традиційний огляд найцікавіших подій за підсумками останнього туру чемпіонату Англії-2024/25 ▪️ Автор: Микита Євтушенко, Football.ua.

Ось офіційно і розпочався новий сезон англійської Прем'єр-ліги, з чим ми вас усіх можемо тільки привітати!

На радість уболівальникам перший тур цього розіграшу АПЛ подарував нам низку цікавих протистоянь, які були багатими на події, а самі матчі дозволили нам оцінити приблизну загальну картину щодо готовності команд до внутрішньої кампанії-2024/25.

Тож давайте розглянемо детальніше всі найцікавіші події і не тільки, які відбувалися в першому турі нового сезону чемпіонату Англії.

⚽️ ДЕБЮТ ЗІРКЗЕ ЗА МАН ЮНАЙТЕД: ВИЙШОВ, ЗАБИВ, ПЕРЕМІГ

Звісно, ​​з погляду вболівальника завжди хочеться, щоб матч-відкриття нового сезону ставав ефектним святом голів зі збереженням інтриги аж до останніх секунд. З другим проблем ніяких не було, а ось щодо реалізації моментів того вечора не пішло ні в Манчестер Юнайтед (Гарначо, як?), ні у Фулгема, який хоч і не так часто, але створював проблеми господарям поля на контрвипадах — десь до удару доходило, а десь в останній момент умовний Магвайр або Каземіро майстерно нейтралізували потенційну небезпеку.

І звичайно, якби матч завершився в нульову нічию, то у Еріка тен Гага було б достатньо причин залишитися незадоволеним втратою двох очок, однак поки його колега Марку Сілва наприкінці зустрічі випускав на заміну гравців атакуючого плану із завданням спробувати вирвати перемогу на Олд Траффорд, то нідерландський фахівець випустив у заключному відрізку пару центральних захисників за позицією, а також Скотта Мактомінея, щодо майбутнього якого існує певна невизначеність... І що в результаті? У результаті Юнайтед забив, проте героями епізоду стали не захисники, а новачок команди Джошуа Зіркзе, який тонким торканням відгукнувся на передачу Алехандро Гарначо.

Перший гол за нову команду. Гол у дебютному матчі. Гол, який вирішив результат протистояння. До чого ж тоді у заголовку стомільйонний Антоні? Є один цікавий факт: бразилець після свого трансферу в Манчестер Юнайтед також забив гол у своєму дебютному матчі АПЛ, причому зробив це в матчі з Арсеналом...

Ось так Зіркзе і повторив успіх Антоні ;)

Манчестер Юнайтед — Фулгем 1:0

Гол: Зіркзе, 87

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Магвайр (де Лігт, 81), Мартінес, Мазрауї (Еванс, 81) — Мейну (Мактоміней, 84), Каземіро — Діалло (Гарначо, 60), Маунт (Зіркзе, 61), Рашфорд — Фернандеш

Фулгем: Лено — Тете, Діоп, Бессі, Робінсон — Лукич (Стенсфілд, 90), Перейра (Рід, 90) — Траоре (Вілсон, 78), Сміт-Роу (Керні, 64), Івобі — Муніз (Хіменес, 79)

Попередження: Маунт, Магвайр — Бессі, Перейра, Керні

⚽️ ТАКІ РІЗНІ ТАЙМИ ВІД ЛІВЕРПУЛЯ...

На Арне Слота в якості головного тренера Ліверпуля чекав дебют у чемпіонаті Англії у вигляді матчу проти Іпсвіч Таун, який заслужив свій довгоочікуваний промоушен за підсумками сезону Чемпіоншипу, при цьому маючи зараз достатньо підстав для того, щоб стати справжньою "темною конячкою" цього розіграшу АПЛ.

І команда молодого Кірана Маккенни могла почати дивувати зі знаком "+" одразу зі старту, адже у першому таймі Ліверпуль абсолютно не виправдовував свого статусу фаворита зустрічі. Більше того, було величезне бажання нагородити таким статусом якраз "трактористів", яким у певних моментам банально не вистачало трохи досвіду та майстерності.

Утім, після перерви гравці Ліверпуля нарешті прокинулися, а про провальний перший тайм фанатам мерсісайдців можна було забути як про страшний сон, коли безліч нереалізованих моментів змінилися на голи Діогу Жоти та Мохамеда Салаха.

Жодних висновків, звичайно, по одному матчу не робимо, але такі "дзвіночки" на тлі відсутності будь-яких посилень як мінімум не можуть не насторожувати..

Іпсвіч — Ліверпуль 0:2

Голи: Жота, 60, Салах, 65

Іпсвіч: Волтон — Туанзебе (Шмодікс, 74), Вулфенден, Грівз, Девіс — Луонго (Гарнесс, 65), Морсі — Бернс (Джонсон, 57), Чаплін (Тейлор, 65), Гатчінсон — Делап (Аль-Хамаді, 74)

Ліверпуль: Бекер — Александер-Арнольд (Бредлі, 77), Кванса (Конате, 46), ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 80) — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Діас — Жота (Гакпо, 79)

Попередження: Вулфенден, Гатчінсон, Бернс

⚽️ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ МАТЧ"?

Дебют на посаді головного тренера Челсі в офіційних матчах не вийшов і в Енцо Марески, проте такий розвиток подій був найбільш ймовірним. Воно і недивно, адже розпочинати сезон вічнокризовим "пенсіонерам" довелося з чинним чемпіоном Англії, який навіть не в найкращих кондиціях і в "економному режимі" зміг знову обіграти лондонський клуб, який щодо кадрів можна сміливо ділити на два і створювати ще один такий клуб.

Жартами-жартами, але Челсі не допоможе ніякий Мареска з "гвардіолівською" тренерською школою, якщо в роботі та рішеннях керівництва мало що змінюється з часів Гремма Поттера. Лише сподівання, щоб ці зміни потім вкотре не обмежилися лише тренерським штабом. Найцікавіше, що про це, на жаль, доводиться говорити вже на старті сезону...

Челсі — Манчестер Сіті 0:2

Голи: Голанд, 18 , Ковачич, 84



Челсі: Санчес — Гюсто, Фофана, Колвілл, Кукурелья (Ренату, 79) — Кайседо, Лавія (Дьюзбері-Голл, 67) — Палмер, Енцо, Нкунку (Нету, 58) — Джексон (Гую, 66).



Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Аканджі, Діаш, Гвардіол — Ковачич — Савіо (Фоден, 46), де Брюйне, Сілва, Доку — Голанд.



Попередження: Кайседо — Голанд

⚽️ З ПОВЕРНЕННЯМ ДОДОМУ, ДЯДЬКО ДЖЕЙМІ

Легких матчів в АПЛ не буває ні для кого — факт, від якого віє банальщиною, але які серйозні передумови були для того, що Тоттенгем у заключному матчі першого туру втратить очки з Лестером? Крім фактора домашнього поля у "лисиць", які не так уже й довго працюють під керівництвом Стіва Купера, не було більше нічого. Це наочно підтверджують і статистичні метрики, за якими підопічні Анже Постекоглу мали тотальну перевагу і в контролі м'яча, і в кількості створених моментів, і в атакуючому імпульсі.

Однак якби статистика, логіка та математика завжди працювали у футболі, то Лестер би не став чемпіоном АПЛ у тому "казковому" сезоні. Вчора ми стали свідками ще однієї такої маленької казки, адже легендарний 37-річний Джеймі Варді позбавив Тоттенгем перемоги своїм голом у другому таймі, покаравши лондонців за їхню попередню нереалізацію. Більше того, англійський форвард міг взагалі оформити дубль, проте якась справедливість все ж вирішила пожаліти колектив Постекоглу.

Отже, ми закінчили перший тур нового сезону АПЛ-2024/25 голом улюбленого і культового Джеймі Варді. Чи може бути щось краще цього? Так, може: щоб зі здоров'ям Родріго Бентанкура було все довбре.

Лестер — Тоттенгем 1:1

Голи: Варді, 58 - Порро, 29

Лестер: Германсен — Джастін, Фас, Вестергор, Крістіансен — Ндіді, Вінкс — Фатаву, Буонанотте (Сумаре, 79), Декордова-Рід (Макатір, 86) — Варді (Мавідіді, 79)

Тоттенгем: Вікаріо — Порро (Спенс, 90), Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Сарр (Вернер, 78), Бентанкур (Кулусевські, 78) — Джонсон (Бергвалль, 78), Меддісон (Грей, 78), Сон (Рішарлісон, 90) — Соланке

Попередження: Фас — Бентанкур.

⚽️ Гол+асист Гаверца та гол+асист Сака принесли Арсеналу впевнену перемогу над Вулвергемптоном, при цьому не можна не відзначити, що наш Олесандр Зінченко, як і очікувалося, розпочав цей сезон в якості гравця основного складу "канонірів". Так, протягом цієї зустрічі, а саме у другому таймі, у команди Мікеля Артети були деякі проблеми з концентрацією, що народжувало певні індивідуальні помилки на рівному місці навіть у того ж Вільяма Саліба, проте у кого цих помилок зараз не буде після такого насиченого футбольного літа? Хотілося б, щоб у англійських арбітрів, але...

Арсенал — Вулвергемптон 2:0

Голи: Гаверц, 25, Сака, 74

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяес, Зінченко (Тімбер, 69) — Едегор, Парті, Райс (Жезус, 85) — Сака (Троссар, 80), Гаверц, Мартінеллі

Вулвергемптон: Са — Доерті, Москера, Тоті, Аїт-Нурі (Доусон, 84) — Бельгард (Кунья, 57), Гомес (Са, 84), Леміна, Гомеш (Поденсе, 76) — Хі Чхан, Странд Ларсен (Чікіньо, 84)

Попередження: Сака, Жезус — Гомес, Тоті

⚽️ Вилучення Янга коштувало Евертону розгрому від Брайтона на Гудісон Парк. Не такого початку сезону ми бажали Віталію Миколенку і його команді, проте буває і таке. Тим паче люблять чомусь нові тренери Брайтона в своїх дебютних матчах багато забивати ліверпульським командам. Колись Роберто Де Дзербі в своєму дебюті влаштовував гольову феєрію з Ліверпулем Клоппа. Тепер "чайки" у першому матчі Фабіана Гюрцелера відправили три м'ячі у ворота Евертона, незважаючи на свої помітні проблеми зі складом через травми багатьох ключових гравців (утім, вже Мітома нарешті повернувся).

Евертон — Брайтон 0:3

Голи: Мітома, 26 Велбек, 56 Адінгра, 87

Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Кін, Миколенко — Дукуре (Ндіає, 63), Іроегбунам, Гує — Гаррісон (Голгейт, 87), Калверт-Льюїн (Бету, 76), Макніл

Брайтон: Стіл — Велтман, ван Геке, Данк (Вебстер, 76), Гіншелвуд — Мілнер (Гілмор, 83), Віффер — Мінте (Адінгра, 45), Педро (Сарм'єнто, 83), Мітома (Аярі, 90) — Велбек

Попередження: Тарковські — Мілнер

Вилучення: Янг, 67

⚽️ Борнмут із Іллею Забарним у старті ледь не зазнав поразки від Ноттінгем Форест. "Лісники", яким багато хто дає не дуже оптимістичні прогнози на новий сезон, могли розпочату внутрішню кампанію мінімальною перемогою над симпатичними "вишнями" завдяки голу Кріса Вуда, проте Семеньйо все ж не дозволив цьому статися своїм забитим м'ячем у заключному відрізку.

Ноттінгем Форест — Борнмут 1:1

Голи: Вуд, 23 - Семеньйо, 87



Ноттінгем Форест: Селс — Вільямс, Болі, Мурільйо, Айна (Тоффоло, 54) — Сангаре, Даніло (Єйтс, 14) — Еланга (Домінгес, 54), Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої (Авонії, 75) — Вуд (Андерсон, 75)

Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Гейсен, Керкез — Скотт (Араухо, 64), Кук (Біллінг, 85) — Уаттара (Джеббісон, 69), Таверньє, Сіністерра (Крісті, 64) — Семеньйо

Попередження: Вільямс — Кук, Керкез, Клюйверт

⚽️ Ньюкаслу не завадило вилучення Шера на 28-ій хвилині здобути перемогу над Саутгемптоном. Єдиний гол Жоелінтона приніс до активу "сорок" напрочуд легкі три очки, тоді як новачок АПЛ не зміг вразити нічим серйозним ні "сорок", ні вболівальників.

Ньюкасл Юнайтед - Саутгемптон 1:0

Гол: Жоелінтон, 45

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Лівраменто, Шер, Берн, Голл (Келлі, 71) — Лонгстафф, Гімараес, Жоелінтон — Мерфі (Крафт, 31), Ісак, Гордон (Барнс, 73)

Саутгемптон: Маккарті — Беднарек (Амо-Амеяу, 81), Гарвуд-Белліс, Стівенс — Сугавара (Едозі, 46), Смоллбоун, Даунс, Вокер-Пітерс (Алькарас, 81) — Арібо (Діблінг, 71), Армстронг, Бреретон (Арчер, 71)

Попередження: Голл, Берн — Бреретон, Стівенс, Гарвуд-Белліс, Едозі

Вилучення: Шер, 28

⚽️ Астон Вілла розпочала новий сезон АПЛ з непростої перемоги над Вест Гемом. Дуже конкурентоспроможне та інтригуюче протистояння двох плюс-мінус рівних команд, які з великою ймовірністю знову будуть ставити перед собою цілі щодо виходу в єврокубки.

Щодо гри, то Амаду Онана вистачило лише чотирьох хвилин, щоб забити свій перший гол у футболці Астон Вілли у дебютному офіційному матчі. Після цього був реалізований пенальті у виконанні скандального Лукаса Пакета, а крапку у цьому гарячому поєдинку на користь "левів" поставив вже звичний джокер Унаї Емері ще з минулого сезону – Кевін Дуран.

Вест Гем — Астон Вілла 1:2

Голи: Пакета, 37 (пен) - Онана, 4, Дуран, 79

Вест Гем: Ареола — Цоуфал (Тодібо, 85), Кілман, Мавропанос, Палмьєрі — Соучек, Родрігес (Інгз, 85) — Боуен (Фюллькруг, 73), Пакета (Ворд-Праус, 73), Кудус — Антоніо (Саммервілл, 73)

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Неделькович, 82), Конса, Торрес, Дінь (Матсен, 74) — Бейлі (Філоджин, 74), Тілеманс, Онана, Роджерс — Воткінс (Дуран, 62), Макгінн (Ремзі, 62)

Попередження: Пакета — Бейлі, Філоджиy

⚽️ Дует Мбемо та Вісса приніс Брентфорду малоочікувану перемогу в дербі з Крістал Пелес, а наш Єгор Ярмолюк провів увесь матч у запасі. Щодо самої гри, то "орли" мали виходити вперед вже на 27-ій хвилині зустрічі, коли Еберечі Езе завдав несподіваного удару зі штрафного, проте головний арбітр зустрічі Семюел Барротт поспішив дати свисток через нібито порушення в штрафному майданчику "бджіл", якого у підсумку не було. Класика...

За усіма канонами жанру вже за кільки хвилин після цього скандального епізоду вже офіційно і без зайвих свистків Брентфорд відкрив рахунок завдяки зусиллям Браяна Мбемо, якому асистував Йоан Вісса. І незважаючи на те, що команді Олівера Гласнера вдалося зрівняти рахунок після автоголу Ітана Піннока, та в цілому "орли" більше атакували і створили моментів у воріт суперника, той же Вісса забив переможний гол на 76-ій хвилині, успішно зігравши на добиванні після не найкращого сейву Діна Гендерсона.

Брентфорд — Крістал Пелес 2:1

Голи: Мбемо, 30 Вісса, 76 - Піннок (аг), 57

Брентфорд: Флеккен — Роерслев, Піннок, Коллінз, Аєр — Нергор, Єнсен (Оньєка, 84), Янельт (Дамсгор, 74) — Мбемо (Мі, 90), Вісса (Карвалью, 84), Шейд (Льюїс-Поттер, 74)

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс (Сарр, 84), Андерсен, Геї — Муньйос, Вортон (Лерма, 75), Г'юз (Дукуре, 85), Мітчелл — Камада (Аю, 70), Езе — Матета (Едуар, 46)

Попередження: Вісса — Андерсен, Геї, Камада, Аю

Найкращий тренер: ТОМАС ФРАНК (Брентфорд)

* увесь розклад матчів АПЛ-2023/24 доступний на Football.ua за цим посиланням.

Атака Манчестер Юнайтед у грі проти Фулгема:

Перед тим, як піти на заміну, Джеймі Варді поспілкувався з фанатами Тоттенгема щодо кількості титулів АПЛ у нього і в них:

Гравці Челсі готуються виходити на поле, щоб зіграти з Ман Сіті:

Вовк — не лев:

Стало відомо, який напій допоміг Варді забити після перерви: