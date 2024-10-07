Англія

Традиційний огляд найцікавіших подій за підсумками останнього туру чемпіонату Англії-2024/25 ▪️ Автор: Микита Євтушенко, Football.ua.

Новий сезон англійської Прем'єр-ліги продовжує набирати обертів, традиційно даючи нам цікаві теми для розмов, обговорень та дискусій.

До вашої уваги наш традиційний огляд вже сьомого туру АПЛ-2024/25, в рамках якого ми розглянули усі найцікавіші події і не тільки за результатами останніх матчів англійської першості, які відбулися перед короткою міжнародною паузою.

⚽️ НУЛІ НА ВІЛЛА ПАРК

Матч, який дуже привабливий і гучний за своєю вивіскою, але що ми отримали у підсумку? А у підсумку жодна з команд не прагнула робити акцент на атаці, тому закономірні нулі на табло.

Чи це розчарування? Так, безперечно. Але давайте подивимося з іншого боку... По-перше, чого ви очікували від Астон Вілли, яка посеред тижня провела вкрай енерговитратний переможний матч із мюнхенською Баварією у Лізі чемпіонів? По-друге, а чого ви очікували від цього Манчестер Юнайтед? Питання...

Одне можна сказати напевно: якщо б "червоні дияволи" зазнали поразки від Астон Вілли, то майбутнє Еріка тен Гага в якості головного тренера Манчестер Юнайтед було б під питанням. Воно й зараз під великим питанням, проте, здається, із реакцією від "верхівки" манкуніанців доведеться зачекати.

Астон Вілла — Манчестер Юнайтед 0:0

Астон Вілла: Емі Мартінес — Кеш, Конса (Д. Карлос, 12), Торрес, Дінь (Матсен, 85) — Барклі, Тілеманс — Бейлі (Дуран, 63), Роджерс, Філоджин — Воткінс

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї (Лінделеф, 46), Магвайр (де Лігт, 46), Еванс, Далот — Мейну (Каземіро, 85), Еріксен — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд (Антоні, 64) — Гойлунн (Зіркзе, 64)

Попередження: Барклі — Еріксен, Магвайр, Мейну, Рашфорд, Лінделеф

⚽️ НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ ПРОДОВЖУЄ ДИВУВАТИ

Здається, щодо Ноттінгем Форест подібний заголовок ми вже використовували за підсумками зустрічі з Ліверпулем, але ми не проти повторитися — тим більше, коли "лісники" на це повністю заслуговують!

Прагматизм, гра другим номером, ставка на швидкі контратаки — канони для команд рівня Фореста, але на даний момент підопічні Нуну Ешпіріту Санту найкращі в цих аспектах в АПЛ (якщо брати до уваги цілісну картину щодо стилю гри команди).

Челсі не зміг дотиснути Форест, навіть маючи чисельну перевагу. Більше того, "пенсіонери" цілком могли навіть програти! Чесно кажучи, не здивуємося, якщо у другій половині сезону результати "лісників" і близько не будуть такими вражаючими, але на той момент, такими темпами, вони вже можуть повністю убезпечити себе від вильоту. Готуємо запасне взуття для перевзування і поки що точно викреслюємо Ноттінгем Форест із претендентів на виліт. Гарна робота!

Челсі — Ноттінгем Форест 1:1

Голи: Мадуеке, 57 — Вуд, 50

Челсі: Санчес — Гюсто, Фофана, Колвілл (Адарабіойо, 90+3), Кукурелья — Кайседо, Фернандес (Феліш, 81) — Мадуеке (Нету, 90), Палмер, Санчо (Мудрик, 90) — Джексон (Нкунку, 81)

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Морено (Вільямс, 82) — Єйтс, Ворд-Праус — Андерсон (Ж. Сілва, 66), Гіббс-Вайт (Домінгес, 76), Гадсон-Одої (Еланга, 82) — Вуд (Морато, 82)

Попередження: Кайседо, Палмер, Кукурелья, Колвілл, Нету, Фофана — Ворд-Праус, Вільямс, Селс

Вилучення: Ворд-Праус, 78 (друге попередження)

⚽️ ЯК ТАК, "ШПОРИ"?

Якщо читаєте наші матеріали щодо англійського футболу не перший сезон, то ваш автор є великим шанувальником атакуючого та комбінаційного футболу, і, відповідно, не може не симпатизувати ні Брайтону останніх трьох років, ні Тоттенгему з приходом Анже Постекоглу на посаду головного тренера — і це будучи при цьому багаторічним шанувальником лондонського Арсеналу. І справді, суто суб'єктивна думка: австралійський фахівець за короткий проміжок часу перетворив "шпор" до невпізнанності в хорошому сенсі цього слова, і всі вигуки зараз про необхідність звільнити Постекоглу не мають жодної логіки та сенсу.

Сприймайте це як захист на адресу Анже, але він чудовий тренер із зрозумілою філософією, який знає, для чого і навіщо він прийшов у Тоттенгем. У першому таймі проти Брайтона ми побачили результати його роботи — той самий атакуючий і комбінаційний футбол, в результаті якого "шпори" могли вирішити результат протистояння на свою користь... Могли, якби вийшли на другий тайм...

Чого не вистачає Тоттенгему – це характеру, настрою "поганих хлопців", менталітету переможців. Три пропущені голи від "чайок" у другому таймі повинні привести їх до тями, адже команда з великими амбіціями має вміти не те що грати обидва тайми, а захищати переможний результат, який був уже фактично в кишені.

Якщо Постекоглу не вдасться зробити з Тоттенгема "цукерку" (а він, повірне, знаходиться на шляху до цього), то хто тоді зможе? Жозе Моурінью? Антоніо Конте? Ах так, це ж вже було...

Брайтон — Тоттенгем 3:2

Голи: Мінте, 48, Рюттер, 58, Велбек, 66 — Джонсон, 24, Меддісон, 38

Брайтон: Вербрюгген — Кадіоглу (Еступіньян, 46), Вебстер (Ігор, 9), Данк, Велтман — Гіншелвуд, Балеба (Енсісо, 74) — Мінте (Груда, 87), Рюттер (Віффер, 74), Мітома — Велбек

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Кулусевські, Бентанкур (Біссума, 79), Меддісон (Мур, 86) — Джонсон, Соланке, Вернер (Сарр, 80)

Попередження: Ігор, Вербрюгген — Удоджі, Кулусевські

⚽️ Сьомий матч Крістал Пелес без перемог. Не втомимося повторювати, що колектив Олівера Гласнера є граючою командою, незважаючи на те, що старт сезону видався для "орлів" невдалим чином. І якщо до першого тайма у виконанні Крістал Пелес були питання, то у другому лондонці навіть змогли переграти Ліверпуль. Щоправда, знову без результату... Єдиний гол Діогу Жоти зберігає лідерство Ліверпулю перед міжнародною паузою, але знову ж таки варто відзначити — це була чергова перемога мерсісайдців "на тоненького" і на класі.

Крістал Пелес — Ліверпуль 0:1

Гол: Жота, 9

Крістал Пелес: Гендерсон — Чалоба (Камада, 89), Геї, Лакруа — Муньйос (Клайн, 17), Вортон (Матета, 60), Лерма, Мітчелл (Г'юз, 60) — Сарр, Нкетіа, Езе

Ліверпуль: Бекер (Ярош, 79) — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас (Робертсон, 80) — Джонс (Ендо, 89), Мак Аллістер (Собослаї, 46) — Салах (Діас, 72), Гравенберх, Гакпо — Жота

Попередження: Лерма, Г'юз, Сарр, Нкетіа — Гакпо, Мак Аллістер

⚽️ Арсенал зіткнувся з проблемами проти Саутгемптона, але вирішив їх. Домінування підопічних Мікеля Артети у протистоянні з одним із головних аутсайдером було очікуваним ще напередодні матчу, але з точки зору доведення атак до логічного завершення у "канонірів" тривалий час спостерігалися великі проблеми. І варто було Саутгемптону несподівано відкрити рахунок у другому таймі цієї зустрічі – лондонці відразу згадали, як забивати голи. Знову Кай Гаверц, знову Габріел Мартінеллі та знову "старбой" команди Букайо Сака приносять потрібний результат. "Валідольна", але все ж перемога.

Арсенал — Саутгемптон 3:1

Голи: Гаверц, 58 Мартінеллі, 69 Сака, 88 - Арчер, 55

Арсенал: Рая — Парті (Томіясу, 85), Саліба, Габріел, Калафіорі (Ківьор, 90) — Гаверц, Жоржиньо (Меріно, 61), Райс — Сака, Жезус (Троссар, 61), Стерлінг (Мартінеллі, 61)

Саутгемптон: Рамсдейл — Гарвуд-Белліс, Беднарек, Меннінг (Онуачу, 74) — Сугавара (Тейлор, 90), Даунс, Арібо, Вокер-Пітерс — Діблінг, Фернандеш (Армстронг, 74) — Стюарт (Арчер, 27)

Попередження: Вокер-Пітерс, Беднарек, Діблінг

⚽️ Непрості три очки для Манчестер Сіті проти Фулгема. Якщо з якоїсь причини ви пропустили виступи "дачників" у рамках цього сезону, то все ж радимо звернути увагу на команду Марку Сілви. Фулгем зміг дати бій чинним чемпіонам на Етіхаді, хоча після дубля Маттео Ковачича, а тим більше після гола Жеремі Доку у заключному відрізку, здавалося, що все для лондонців закінчено. Проте Фулгем зміг повернути інтригу, але було вже надто пізно. Манчестер Сіті приєднався до Ліверпуля та Арсеналу у цьому турі у плані здобуття "валідольних" перемог.

Манчестер Сіті — Фулгем 3:2

Голи: Ковачич, 32, 47, Доку, 82 - Перейра, 26, Муніз, 89

Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Аканджі (Вокер, 62), Діаш, Гвардіол — Ковачич, Гюндоган (Нунеш, 90) — Сілва, Фоден (Стоунз, 79), Гріліш (Доку, 62) — Голанд

Фулгем: Лено — Тете (Кастань, 77), Андерсен, Бессі, Робінсон — Берге (Керні, 69), Лукич — Траоре, Перейра (Сміт-Роу, 65), Івобі (Нельсон, 77) — Хіменес (Муніз, 78)

Попередження: Едерсон, Сілва — Бессі

⚽️ Гольова феєрія у матчі Брентфорда з Вулвергемптоном. У цьому турі команда Томаса Франка трохи спізнилася – свій гол вона забила аж на другій хвилині, а не першій, як ми звикли. Якщо без жартів, то дві команди, які в першу чергу роблять ставку на гру низьким блоком, несподівано для всіх подарували нам матч туру, продемонструвавши відкриту гру з вісьмома голами на двох, а з раннім голом Брентфорд нарешті зміг додати до свого активу три очки.

Брентфорд — Вулвергемптон 5:3

Голи: Коллінз, 2, Мбемо, 20 (пен), Нергор, 28, Піннок, 45+2, Карвалью, 90 - Кунья, 4, Странд Ларсен, 26, Аїт-Нурі, 90+3

Брентфорд: Флеккен — Ван ден Берг, Коллінз, Піннок, Аєр — Дамсгор, Нергор (Карвалью, 77), Янельт — Шейд (Ярмолюк, 77), Мбемо, Льюїс-Поттер

Вулвергемптон: Джонстон — Семеду, Доусон, Тоті, Аїт-Нурі — Андре (Хі Чхан, 57) — Кунья, Леміна, Гомес (Бельгард, 78), Форбс (Гедеш, 69) — Странд Ларсен

Попередження: Аєр, Янельт — Доусон, Форбс, Семеду

⚽️ Борнмут поступився Лестеру. Контроль м'яча та помітна перевага у кількості ударів далеко не завжди дають результат, що підтвердив цей матч. "Вишні" не показали нічого в першому таймі, за що поплатилися пропущеним голом, а після перерви вже не змогли виправити ситуацію, будучи у другій половині краще "лисиць" в атаці. Чергове підтвердження того, що у футбол потрібно грати з першої і до останньої хвилини. Лестер дотримувався цієї аксіоми.

Лестер — Борнмут 1:0

Гол: Буонанотте, 16

Лестер: Германсен — Джастін, Фас, Околі, Крістіансен — Скіпп, Ндіді — Буонанотте (Декордова-Рід, 82), Аю (Сумаре, 88), Мавідіді (Фатаву, 82) — Варді (Едуар, 74)

Борнмут: Аррісабалага — Сміт (Скотт, 63), Забарний, Сенесі, Керкез (Сіністерра, 63) — Кук, Крісті (Унал, 74) — Семеньйо, Таверньєр, Клюйверт (Уаттара, 46) — Барбоза (Брукс, 82)

Попередження: Аю, Ндіді, Джастін, Сумаре — Сенесі

⚽️ Вест Гем перервав серію без перемог у матчі з Іпсвічем. Нарешті і "молотобійці" відчули смак перемоги — команда Хулена Лопетеги п'ять поєдинків поспіль з урахуванням усіх турнірів не знала цього почуття, але це змінилося цими вихідними. Сказати що це якось незакономірно — ні, в жодному разі. Обмінявшись швидкими голами, гравці Вест Гема на класі розібралися з "трактористами". А "трактористам" як раз цього класу на певних позиціях і не вистачає.

Вест Гем — Іпсвіч 4:1

Голи: Антоніо, 1, Кудус, 44, Боуен, 50, Пакета, 69 - Делап, 6

Вест Гем: Ареола — Ван-Біссака, Тодібо, Кілман, Палмьєрі (Крессвелл, 83) — Родрігес (Альварес, 70), Соучек — Боуен, Пакета (Саммервілл, 83), Кудус (Гільєрме, 86) — Антоніо (Солер, 70)

Іпсвіч: Мурич — Джонсон, О'Ши, Грівз, Девіс — Морсі, Філліпс (Тейлор, 74) — Бернс (Огбене, 74), Гатчінсон (Гірст, 83), Кларк (Шмодікс, 73) — Делап (Чаплін, 83)

Попередження: Кларк

Евертон відібрав очки у Ньюкасла. Джордан Пікфорд. Його ім'я Джордан Пікфорд! Напевно, найкращий голкіпер АПЛ у грі на лінії, чим англієць сповна компенсує свої недоліки у грі ногами. У першому таймі Джордан відбив удар із пенальті, і в результаті його команда змогла довести матч до нічиєї, перебуваючи більшу частину гри в обороні. Єдина погана новина – це травма нашого Віталія Миколенка, який не потрапив у заявку на цей поєдинок, а у загальному тримайте простий факт: відколи у Евертона змінився власник, команда Шона Дайча взагалі не знає, що таке поразки (три матчі поспіль). "Іриски" вилітати не збираються.

Евертон — Ньюкасл Юнайтед 0:0

Евертон: Пікфорд — Гарнер, Тарковські, Кін, Янг — Дукуре, Мангаля (Гана Гує, 57) — Гаррісон (Іроегбунам, 69), Макніл, Ндіає — Калверт-Льюїн.

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр (Лівраменто, 71), Шер, Берн, Голл — Тоналі (Лонгстафф, 71), Гімараес, Жоелінтон — Мерфі (Віллок, 69), Гордон, Барнс (Альмірон, 62).

Попередження: Макніл — Голл, Шер.

Найкращий тренер: ФАБІАН ГЮРЦЕЛЕР (Брайтон)

Брентфорд дуже любить забивати в перші секунди матчу:

Ну, ви зрозуміли...

Анже Постекоглу у другому таймі з Брайтоном:

Коул Палмер зайняв найкраще місце на боксерському івенті:

Ерік тен Гаг б'є власні рекорди:

Тен Гаг, до речі, вже знайшов собі нову роботу:

За лідера!

Це вже було: