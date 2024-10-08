Англія

Мерсісайдці зацікавлені в німецькому вінгері.

Лівий вінгер дортмундської Боруссії Карім Адеємі потрапив до сфери інтересів Ліверпуля. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, мерсісайдці продовжують шукати майбутню заміну для 32-річного Мохамеда Салаха, і, окрім Омара Мармуша з франкфуртського Айнтрахта, вони слідкують за розвитком 22-річний німця.

Зазначається, що Адеємі входить до сфери інтересів кількох провідних європейських клубів, які слідкують за ситуацією навколо його майбутнього, проте схильність до травм Адеємі викликає занепокоєння у потенційних покупців, включно з Ліверпулем.

У поточному сезоні Карім Адеємі провів за Дортмунд вісім матчів у всіх турнірах, в яких він забив п'ять голів та віддав п'ять результативних передач. Його контракт з "джмелями" спливає влітку 2027 року.