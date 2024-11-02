Англія

Олександр Зінченко вийшов на поле у другому таймі, але не допоміг гостям врятуватись.

В поєдинку 10-го туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Арсенал відправився у гості до Ньюкасла. Команда Мікеля Артети невдало провела недавні матчі та хотіла повернутись на переможний шлях. В старті лондонців не знайшлось місця для Олександра Зінченка, тоді як праворуч в захисті з'явився півзахисник Томас Парті.

Команди почали матч у високому темпі, а перший гол відбувся доволі швидко. Ісак відправив м'яч у ворота Арсеналу з меж штрафного після відмінної передачі Гордона. 1:0. Трохи пізніше лондонці відповіли - Букайо Сака відгукнувся на передачу партнера в районі одинадцятиметрової позначки, але головою пробив повз ворота.

Арсенал намагався зламувати оборону супротивника флангами, але Мартінеллі постійно програвав дуелі Лівраменто, а Голла надійно страхували від посягань Сака. Команди довго не могли створити небезпечний момент і відправились відпочивати за рахунку 1:0.

На початку другого тайму Віллок відгукнувся на передачу в чужому штрафному та пробив в ближній кут — Рая був на місці. Після перерви побільшало грубих порушень, а отже і попереджень. В середині тайму Ісак наважився на удар з-за меж штрафного, але Рая зіграв уважно і відвів загрозу. Гості у відповідь провели свій випад - Райс взяв гру на себе, протягнув м'яч до чужих воріт, накрутив декількох опонентів й пробив в дальній кут — влучності забракло.

Згодом на полі з'явився Олександр Зінченко — українець допоміг Арсеналу краще контролювати м'яч, але це не дозволяло створювати більше моментів. Вже в компенсований час Сака виконав шикарний навіс з правого флангу, а Райс пробивав головою з вбивчої позиції — втім, влучності забракло.Фінальний свисток головного арбітра зафіксував перемогу Ньюкасла.

Ньюкасл Юнайтед — Арсенал 1:0

Гол: Ісак, 12

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Лівраменто, Шер, Берн, Голл — Лонгстафф, Гімараес (Келлі, 90), Віллок (Тоналі, 65) — Гордон (Барнс, 84), Ісак, Жоелінтон

Арсенал: Рая — Парті (Жоржиньо, 86), Саліба, Магальяес, Тімбер — Сака, Меріно (Зінченко, 61), Райс, Мартінеллі (Нванері, 62) — Гаверц, Троссар

Попередження: Лонгстафф, Віллок, Тоналі, Поуп — Меріно, Тімбер, Жоржиньо