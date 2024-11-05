Англія

Традиційний огляд найцікавіших подій за підсумками останнього туру чемпіонату Англії-2024/25 ▪️ Автор: Микита Євтушенко, Football.ua.

Поточний сезон англійської Прем'єр-ліги продовжує набирати обертів, традиційно даючи нам цікаві теми для розмов, обговорень та дискусій.

До вашої уваги наш традиційний огляд десятого туру АПЛ-2024/25, в рамках якого ми розглянули усі найцікавіші події і не тільки за результатами останніх матчів.

⚽️ НАЙГІРШИЙ ВИСТУП АРСЕНАЛУ В ЦЬОМУ СЕЗОНІ

Той випадок, коли Мікель Артета начисто програв тактичне протистояння своєму колезі Едді Гау. Більше того, тренерський штаб "канонірів" в цілому й не мав потрібних ресурсів для того, щоб довести хоча б одну свою спробу затяжної атаки до небезпечного удару. Тут, звичайно, мова йдеться в першу чергу про тривалу відсутність Мартіна Едегора, без якого Арсеналу катастрофічно не вистачає креативу в просуванні атак, особливо проти таких організованих та силових команд, як Ньюкасл. І якщо раніше лондонців рятував "план Б" у вигляді їхніх кутових, то цього разу цей козир десь загубився у рукаві.

Свій вирок у цьому матчі Арсенал отримав після того, як першим пропустив гол вже на початку зустрічі через виграну верхову боротьбу Александером Ісаком. Після цього у "сорок" вже не було необхідності розкриватися та ризикувати — залишалося лише позбавити колектив Артети будь-якого вільного простору, з чим хлопці Гау успішно впоралися.

Свій найнебезпечніший момент Арсенал створив вже під саму завісу, проте навіть якщо б Деклан Райс влучив у площину воріт із кількох метрів, це б аж ніяк не відміняло того, що увесь "каноніри" перебували у стані креативної імпотенції, і штаб Артети так і не знайшов рішення, щоб якось вийти з цього стану. Безсумнівно, це був найгірший виступ лондонців у цьому сезоні. Говорити про втрату шансів на чемпіонство говорити не будемо — занадто рано для таких гучних заяв, але те що "каноніри" вже зараз мають брак кондицій — це факт.

Ньюкасл Юнайтед — Арсенал 1:0

Гол: Ісак, 12

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Лівраменто, Шер, Берн, Голл — Лонгстафф, Гімараес (Келлі, 90), Віллок (Тоналі, 65) — Гордон (Барнс, 84), Ісак, Жоелінтон

Арсенал: Рая — Парті (Жоржиньо, 86), Саліба, Магальяес, Тімбер — Сака, Меріно (Зінченко, 61), Райс, Мартінеллі (Нванері, 62) — Гаверц, Троссар

Попередження: Лонгстафф, Віллок, Тоналі, Поуп — Меріно, Тімбер, Жоржиньо

⚽️ ГВАРДІОЛА ПІДТРИМАВ ФЛЕШМОБ АРТЕТИ ТА ЗБЕРІГ "АНБІТЕН" ВЕНГЕРА

Не змогли впоратися з щільним та інтенсивним графіком цими вихідними й чинні чемпіони, які слідом за Арсеналом того ж дня зазнали своєї першої поразки у цьому сезоні АПЛ. Десь в той момент із полегшенням видихнув дідусь Арсен Венгер, адже тепер його унікальний чемпіонський сезон, пройдений без єдиної поразки, вкотре перебуває в повній безпеці.

Знову ж таки, важливо тут не проводити різні паралелі з Арсеналом, бо ситуація у таборі Манчестер Сіті зараз дуже схожа. Відсутність Кевіна Де Брюйне – це велика втрата. Неможливість розраховувати через травму на Родрі до кінця сезону — це ще більша втрата, бо Гвардіола змушений виживати без людини, який є головним поєднальним елементом між лініями оборони та атаки.

Манчестер Сіті намагався грати проти Борнмута у свою гру, але зірковий Ерлінг Голанд виявився нездатним протистояти надійній парі габаритних захисників "вишень" в особі нашого Іллі Забарного та Маркоса Сенесі, які "вимкнули" норвежця і змусили "містян" грати фактично у меншості. Андоні Іраола не став вигадувати нічого нового і просто зробив те, що вже неодноразово практикувалося у проблемних для Сіті матчах. Сезон обіцяє бути цікавим – це точно. Вже у двох топів проблеми з кондиціями.

Борнмут - Манчестер Сіті 2:1

Голи: Семеньйо, 9, Барбоза, 64 - Гвардіол, 82

Борнмут: Траверс — Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез — Кук, Крісті (Адамс, 68) — Семеньйо, Клюйверт (Брукс, 78), Таверньєр (Гейсен, 90) — Барбоза (Унал, 78)

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Аке (Льюїс, 74), Гвардіол — Ковачич — Сілва, Фоден, Гюндоган (Доку, 86), Нунеш — Голанд

Попередження: Крісті, Адамс — Вокер.

⚽️ "ШПОРИ" РОЗГРОМИЛИ УНАЇ ЕМЕРІ І КО

Що ж, продовжимо нашу рубрику лідерів, що видихнулися? І якщо вищезгадані Арсенал та Манчестер Сіті ще якось намагалися у другому таймі чинити опір через "не можу", гравці Астон Вілли в матчі з Тоттенгемом виявилися нездатними навіть на це.

На другий тайм бірмінгемці виходили з мінімальною перевагою в рахунку та планом, аналогічним до того, що ми бачили у Ньюкасла проти Арсеналу. Тільки у "шпор" вистачило достатньо сил, щоб після перерви перебігати, передихати, знайти той потрібний їм вільний простір та з легкістю перевернути хід протистояння на свою користь.

Вже неодноразово казали, що такий Тоттенгем хочеться дивитись, такий Тоттенгем хочеться підтримувати, бо цілком зрозуміло, в якому напрямку рухається тренерський штаб Постекоглу. Здавалося б, нещодавно були абсолютно непотрібні дві поразки від Крістал Пелес та Брайтона, але якщо поглянути ще й з іншого боку — в останніх 11 матчах із урахуванням всіх турнірів команда Анже має дев'ять перемог. І здебільшого, що найголовніше, ці результати зазвичай підкріплюються хорошим рівнем футболу "шпор", хоча, нагадаємо, старт сезону був для лондонців далеко не найприємнішим.

Тоттенгем - Астон Вілла 4:1

Голи: Джонсон, 49, Соланке, 75, 79, Меддісон, 90+6 - Роджерс, 32

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Крістіан Ромеро (Девіс, 61), Дрегушін, Удоджі (Меддісон, 82) — Кулусевські, Бентанкур (Біссума, 56), Сарр — Джонсон, Соланке, Сон Сон (Рішарлісон, 56)

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Карлос, 60), Конса, Пау Торрес, Дінь — Онана, Тілеманс (Філоджин, 81) — Макгінн (Бейлі, 80), Роджерс (Дуран, 69), Ремзі (Камара, 81) — Воткінс

Попередження: Порро, Ромеро

⚽️ Нічия у матчі Іпсвіча та Лестера. У перспективі матч такого характеру міг би стати поєдинком за так звані "шість очок", адже так чи інакше обидві команди насамперед ставлять перед собою одну єдину мету — зберегти прописку у вищому дивізіоні. Переможця визначити цього разу не вдалося, хоча "трактористи" були буквально за кілька кроків, щоб забрати до свого активу три очки. Але на їхнє нещастя, Джордан Аю був проти такого результату.

Іпсвіч — Лестер 1:1

Голи: Девіс, 55 - Аю, 90+3

Іпсвіч: Мурич — Джонсон, О'Ши, Берджесс, Девіс — Філліпс, Морсі — Гатчінсон (Бернс, 81), Чаплін (Мікаель Каюсте, 81), Шмодікс (Кларк, 74) — Делап (Гірст, 75)

Лестер: Германсен — Перейра (Ель-Ханнус, 80), Фас, Вестергор, Крістіансен (Аю, 87) — Ндіді (Сумаре, 71), Вінкс — Фатаву, Буонанотте, Мавідіді (Макатір, 71) — Варді

Попередження: Філліпс, Чаплін, Мурич, Каюсте, Гірст — Буонанотте, Мавідіді.

Вилучення: Філліпс, 77.

⚽️ Ліверпуль повторно здолав Брайтон та забезпечив собі лідерство із перевагою в два очки. Хоча, задля справедливості, початок матчу виглядав так, що і підопічні Арне Слота цілком могли піти стопами своїх прямих конкурентів в особі Арсеналу та Манчестер Сіті. Проте "червоні" вкотре довели, що їм під силу виходити з таких ситуацій, адже у другому таймі Ліверпуль перевернув хід протистояння на свою користь. Не без значних зусиль, але чергові три очки вирушили до скарбнички мерсісайдців. Єдине, що може зараз турбувати: наскільки ж довго вистачить гравців Ліверпуля у фізичному плані продовжувати у тому ж темпі?

Ліверпуль - Брайтон 2:1

Голи: Гакпо, 69, Салах, 72 - Кадіоглу, 14

Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд, Конате (Гомес, 46), ван Дейк, Цимікас — Собослаї (Діас, 66), Гравенберх, Мак Аллістер (Джонс, 66) — Салах (Бредлі, 90), Нуньєс (Ендо, 77), Гакпо

Брайтон: Вербрюгген — Велтман (Віффер, 76), ван Геке, Жуліо, Еступіньян — Кадіоглу (Модер, 87), Гіншелвуд (Фергюсон, 88), Аярі (Груда, 76), Мітома (Адінгра, 87) — Рюттер, Велбек

Попередження: Аллістер — Кадіоглу.

⚽️ Ноттінгем Форест знищив Вест Гем. Зараз навіть ніяково згадувати, що напередодні старту сезону ми записували "лісників" у прямі претенденти на виліт, бо підопічні Нуну Ешпіріту Санту продовжують щотижня приємно шокувати своїми результатами, нагадуючи за багатьма аспектами гри Ньюкасл Юнайтед у тому сезоні, коли "сорокам" вдалося кваліфікуватися в Лігу чемпіонів. Зрозуміло, що і Вест Гем на даний момент є "бажаним клієнтом" через свою адаптацію до кардинально протилежного футболу Хулена Лопетегі в порівнянні з тим, у що "молотобійці" грали за Девіда Моєса. Проте пропускати "нібито" атакуючій команді три "сухих" голи від суперника зі ставкою на прагматизм і організовану оборону — це вже якось занадто, навіть якщо і довелося весь тайм грати в меншості. Рівно нуль адекватної реакції у перерві на видалення Едсона від тренерського штабу Лопетеги.

Ноттінгем Форест — Вест Гем 3:0

Голи: Вуд, 27, Гадсон-Одої, 65, Айна, 78

Ноттінгем Форест: Селс — Айна (да Сілва Морейра, 89), Міленкович, Мурільйо, Морено — Єйтс, Домінгес — Еланга (Сілва, 63), Гіббс-Вайт (Андерсон, 63), Гадсон-Одої (Соса, 89) — Вуд (Авонії, 80)

Вест Гем: Фабіанські — Тодібо, Мавропанос, Кілман — Ван-Біссака, Альварес, Родрігес (Солер, 46), Палмьєрі — Пакета, Боуен, Саммервілл (Антоніо, 46)

Попередження: Андерсон — Родрігес, Альварес, Солер, Пакета

Вилучення: Альварес, 45+3.

⚽️ Саутгемптон здобув першу перемогу в сезоні, мінімально здолавши Евертон. Успішна серія підопічних Шона Дайча з п'яти матчів без поразок несподівано перервалася в матчі з прямим конкурентом за уникнення вильоту до Чемпіоншипу. Звичайно, у глобальному плані ситуація для "святих" завдяки цій змученій перемозі не стала менш плачевною, але все ж таки треба з чогось починати, поки не стало надто пізно.

Саутгемптон — Евертон 1:0

Гол: Армстронг, 85

Саутгемптон: Рамсдейл — Вокер-Пітерс, Гарвуд-Белліс, Беднарек, Стівенс (Сугавара, 79), Меннінг (Діблінг, 60) — Лаллана (Арібо, 46), Даунс, Фернандеш (Угочукву, 90) — Армстронг, Арчер (Онуачу, 90)

Евертон: Пікфорд — Миколенко, Тарковські, Кін, Янг — Мангаля, Гує — Ліндстрем (Брентвейт, 88), Макніл, Ндіає (Гаррісон, 62) — Калверт-Льюїн (Бету, 62)

Попередження: Беднарек, Онуачу — Тарковські, Кін, Янг.

⚽️ Результативна нічия між Вулвергемптоном та Крістал Пелес. Ще одна битва аутсайдерів, якщо брати до уваги поточний стан справ у турнірній таблиці, завершилася нічийним результатом. Традиційно Крістал Пелес був вражаючим в атаці, але знову без потрібного результату. На цей раз підкачала вже не реалізація, а оборона. Ми вже не знаємо, що ще потрібно "орлам", щоб вони почали нарешті забирати те, на що вони награють...

Вулвергемптон — Крістал Пелес 2:2

Голи: Странд Ларсен, 67, Гомес, 72 - Чалоба, 60, Геї, 77

Вулвергемптон: Са (Гедеш, 62) — Буено, Доусон, Тоті (Бельгард, 63) — Семеду, Гомес, Дойл (Леміна, 63), Аїт-Нурі — Са (Гедеш, 62), Кунья — Странд Ларсен

Крістал Пелес: Гендерсон — Чалоба, Лакруа, Геї — Муньйос, Камада, Г'юз (Дукуре, 80), Мітчелл — Нкетіа (Клайн, 84), Сарр (Шлупп, 90) — Матета

Попередження: Гедеш — Г'юз, Муньйос.

⚽️ Без переможця у грі між Манчестер Юнайтед та Челсі: гучна вивіска залишилася просто гучною вивіскою. Більш детально про цей матч читайте за цим посиланням.

Манчестер Юнайтед — Челсі 1:1

Голи: Фернандеш, 70 (пен.) — Кайседо, 74

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, де Лігт, Мартінес, Мазрауї —Угарте (Лінделеф, 84), Фернандеш, Каземіро — Гарначо, Гойлунн (Зіркзе, 83), Рашфорд (Діалло, 72).



Челсі: Санчес — Джеймс, Фофана, Колвілл, Гюсто — Кайседо, Лавіа (Енцо, 71) — Мадуеке (Мудрик, 71), Палмер, Нету — Джексон.



Попередження: Угарте, Далот, Рашфорд, Каземіро, Мартінес, Діалло — Гюсто, Джексон

⚽️ Щось неймовірне від Фулгема у лондонському дербі з Брентфордом. Останній матч туру – найкращий матч туру! Динамічний футбол, тактична війна двох різних футбольних стилів, інтрига до самого кінця та яка ж розв'язка у компенсований до другого тайму час! Гаррі Вілсон вийшов на заміну на 82-й хвилині за мінімальної переваги Брентфорда в рахунку і примудрився забити шедевральний дубль на 90+. До речі, наш Єгор Ярмолюк теж міг забити після виходу на заміну наприкінці зустрічі, але натомість його команда отримала кутовий, невдалий розіграш якого призвів до переможної контратаки Фулгема. Підсумок наступний: "бджоли" цього разу залишилися на "дачі" без "меду".

Фулгем - Брентфорд 2:1

Голи: Вілсон, 90+2, 90+7 - Янельт, 24

Фулгем: Лено — Тете (Кастань, 73), Андерсен, Бессі, Робінсон — Перейра (Траоре, 65), Берге — Нельсон (Вілсон, 82), Сміт-Роу (Керні, 82), Івобі — Хіменес (Муніз, 73).

Брентфорд: Флеккен — Роерслев, Коллінз, Піннок, Ван ден Берг — Нергор, Янельт (Ярмолюк, 90) — Мбемо (Мі, 86), Дамсгор (Шаде, 72), — Льюїс-Поттер (Карвалью, 73) — Вісса (Єнсен, 72).

Попередження: Вілсон — Роерслев.

Найкращий тренер: Нуну Ешпіріту Санту (Ноттінгем Форест)

Як пройшли ці вихідні:

Без Родрі щось не дуже йде:

Ерлінг Голанд без Де Брюйне:

Позиція: центрфорвард

Роль: страйкер

Слабкі сторони: реалізація

Дивовижні вишні:

Арсенал із Едегором і без:

Тренер Арсеналу у матчі з Ньюкаслом:

Косплей вдався на всі 100:

Коли усі ми трошки успішні інвестори, навіть у Fantasy: