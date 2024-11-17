Англія

Швед точно зайвим не буде на Олд Траффорд.

Нападник Спортінга Віктор Дьокереш заявив, що не збирається йти з лісабонського клубу до кінця поточного сезону. Цитує шведського бомбардира Record.

"Я не думаю про це і не надаю цьому значення. Це чутки, нічого конкретного. Звичайно, я хочу закінчити сезон у Спортінгу, мені подобається там. Я не відчуваю стресу через зміни в команді.

Перехід до Манчестер Юнайтед? У Аморіма, напевно, там вже є нападники. Дуже сумно, що він пішов зі Спортінгу, але, звичайно, ми розуміємо це рішення. Він дуже багато значив для мене, враховуючи, що він дав мені можливість грати та допоміг розвиватися. Тепер ми з нетерпінням чекаємо можливості попрацювати з новим тренером (Жоау Перейра — прим.).

У мене немає особливих переваг щодо нового клубу. Найголовніше — мати можливість грати. Є й інші чинники, але подивимося, коли прийде час", — заявив Дьокереш.