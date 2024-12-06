"Особливий" в кишеню за словом не лізе.
Моурінью, getty images
06 грудня 2024, 18:22
Головний тренер турецького Фенербахче Жозе Моурінью відреагував на висловлювання про кількість чемпіонських титулів керманича Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли. Цитує португальця Sporx.
"Гвардіола сказав, що виграв шість титулів АПЛ, а я виграв лише три, втім я зробив це чесно та чисто.
Якщо я програю, привітаю свого суперника, тому що він кращий за мене. Я не хочу перемагати, поки розглядають 150 порушень", — сказав Моурінью.
Раніше Гвардіола порівняв кількість своїх перемог у чемпіонаті Англії з кількістю чемпіонств португальця, зауваживши, що у нього титулів більше ніж у Моурінью.