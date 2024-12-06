Англія

"Особливий" в кишеню за словом не лізе.

Головний тренер турецького Фенербахче Жозе Моурінью відреагував на висловлювання про кількість чемпіонських титулів керманича Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли. Цитує португальця Sporx.

"Гвардіола сказав, що виграв шість титулів АПЛ, а я виграв лише три, втім я зробив це чесно та чисто.

Якщо я програю, привітаю свого суперника, тому що він кращий за мене. Я не хочу перемагати, поки розглядають 150 порушень", — сказав Моурінью.

Раніше Гвардіола порівняв кількість своїх перемог у чемпіонаті Англії з кількістю чемпіонств португальця, зауваживши, що у нього титулів більше ніж у Моурінью.