Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 7 грудня і розпочнеться о 19:30.

У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Ноттінгем Форест, яке відбудеться на стадіоні Олд Траффорд.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

СУБОТА, 7 ГРУДНЯ, 19:30. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

На якій би позиції не знаходився Манчестер Юнайтед і в якій би кризі не перебував, але до цього клубу завжди зберігається великий інтерес навіть від нейтральних любителів футболу, адже це як безкінечний серіал із величезною кількістю сюжетних поворотів — на жаль, для самих фанатів "червоних дияволів", цей "серіал" так і залишається поки без того хепі-енду, який би вони хотіли побачити. Рубен Аморім — новий головний герой цієї історії, який вирішив спробувати повернути легендарний клуб на вершину англійського футболу за часів сера Алекса Фергюсона. Щоправда, зараз такі задачі є лише довгостроковими, бо манкуніанцям знову необхідно починати все з самого початку.

Судячи з численних коментарів Аморіма для журналістів, португальський фахівець все ж більш-менш реально дивиться на поточну ситуацію та зараз не ставить результати команди в якості свого першочергового завдання. Саме тому Рубен не боїться робити багато експериментів зі складом, який мусить тепер у разгар сезону адаптуватися до нової схеми з трьома центрбеками та абсолютно інших вимог тренера у порівнянні з попередником Еріком тен Гагом. І звісно, роботи у Аморіма та МЮ ще дуже багато у майже всіх аспектах, але перші матчі показали, що період тактичної адаптації у команди проходить доволі непогано, бо в теорії все могла бути набагато гірше. Так, із умовним Арсеналом у минулому матчі в МЮ майже не було шансів конкурувати на рівних, що в цілому очікувано. Але для всього потрібен час, який і дасть відповідь на питання, наскільки успішною чи невдалою виявиться робота Аморіма в Юнайтед.

Щодо Ноттінгем Форест, то команду Нуну Ешпіріту Санту можна сміливо назвати головною сенсацією та несподіванкою першої третини поточного сезону АПЛ. "Лісників" за багатьох причин ставили у претенденти на боротьбу за виживання, але організований і контратакуючий колектив Нуну продемонстрував настільки вражаючий старт кампанії, що про зону вильоту зараз й мови не може бути. Та й хто зараз в Англії може похвалитися тим, що зміг перемогти Ліверпуль? Ніхто, окрім гравців Фореста.

Так, звісно, зараз суто з турнірної точки зору Ноттінгем Форест є командою, що веде боротьбу за єврокубки, проте ми б не поспішали обтяжувати Кріса Вуда і компанію настільки серйозними амбіціями (поки). Все ж треба розуміти, що зараз Ноттінгем Форест намагається якнайшвидше убезпечити себе від навіть примарних перспектив опинитися у Чемпіоншипі — це було і залишається головним завданням "лісників", яке наразі вони виконують просто ідеально. Все що вище — вже наскільки вистачить кондицій та сил на тривалу дистанцію. Щось схоже ми бачили у минулому сезоні від Вулвергемптона у перший сезон Гарі О'Ніла, коли за рахунок крутого старту, надійної оборони та блискавичних контратак за рахунок швидких вінгерів можна ще до нового року виконати свою задачу, після чого у другій половині сезону зазвичай на команду чекає помітний спад у результатах. Подивимося, чи є Ноттінгем Форест виключенням із цих правил, бо апетит, як то кажуть, з'являється під час їжі.