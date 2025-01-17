Англія

Англійці налаштовані серйозно.

Манчестер Сіті може запропонувати Ювентусу 70 млн. євро за трансфер захисника Андреа Камб'язо. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, у купівлі 24-річного італійця особисто зацікавлений головний тренер "містян" Пеп Гвардіола, який вбачає в в ньому потенційну заміну для 34-річного Кайла Вокера.

Зазначається, що трансфер може відбутися вже цього січня.

Цього сезону Камб'язо провів 25 матчів, у яких він забив два голи та віддав дві результативні передачі. Його контракт з Ювентусом розрахований до літа 2029 року.