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Клуб
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Пришли
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Ушли
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Анже
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Поль Бернардони (в. Бордо, 5,5), Сулейман Думбия (з. Ренн, 1,6), Энцо Эбосс (з. Ле Ман, 0,5)
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Винсент Пажо (п. Метц, 1,6)
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Бордо
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Поль Бернардони (в, Ним, ва)
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Поль Бернардони (в. Анже, 7,5), Яссин Бенрау (п. Ним, 1,5), Франсуа Камано (н. Локомотив, 5,5)
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Брест
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Франк Онора (н. Сент-Этьенн, 5), Кристоф Херелле (з. Ницца, 4), Хериберто Тавареш (в. Бенфика Б, 1,2), Ромайн Файвр (п. Монако Б, 0,4)
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Матиас Аутре (п. Осер, са), Жан-Шарле Кастеллетто (з. Нант, са)
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Дижон
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Жонатан Панцо (з. Монако, 3,4), Алех Добре (н. Борнмут, 1) Эрик Эбимбе (п. ПСЖ, ар),
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Найеф Агуерд (з. Ренн, 4)
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Ланс
|Секо Фофана (п. Удинезе, 10), Игнатиус Ганаго (н. Ницца, 6), Факундо Медина (з. Таллерс, 3,5), Корентен Жан (н. Тулуза, 1), Гаэль Какута (п. Амьен, ар)
|Гильем Жилле (п. Шарлеруа, са)
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Лилль
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Джонатан Давид (н. Гент, 32) Свен Ботман (з. Аякс, ар), Исаак Лихаджи (н. Марсель, 0,3), Бурак Йилмаз (н. Бешикташ, са), Анхель Гомес (п. Манчестер Юнайтед, са)
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Виктор Осимхен (н. Наполи, 70), Хуниор Алонсо (з. Атлетико Минейро, 3), Нико Гайтан (п. Брага, са), Анхель Гомес (п. Боавишта, ар)
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Лион
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Карл Токо Экамби (н. Вильярреал,11,5), Ченк Озкачар (з. Алтай, 1,5)
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Мартин Террье (н. Ренн, 12), Амин Гуири (н. Ницца, 7), Умар Соле (з. Зальцбург, 4,5), Папе Шейх (п. Дижон, ар), Мапу Янга-Мбива (са)
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Лорьян
|Адриан Грбич (н. Клемон, 9), Стефан Диарра (н. Ле Ман, 2,5), Томас Монкуди (п. Амьен, 2), Квентин Бойсгард (п. Тулуза, 2) Жереми Морел (з. Ренн, 0,25), Трево Чалоба (п. Челси, ар)
|Иллан Меслиер (в, Лидс, 4,5)
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Марсель
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Альваро Гонсалес (з. Вильярреал, 6,5), Папе Гуйе (п. Гавр, са), Леонардо Балерди (з. Боруссия Д, 7,2)
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Грегори Сертич (са)
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Метц
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Кевин НДорам (п. Монако, 4,5), Кики Куяте (з. Труа, 3,5), Вагнер (н. Сент-Этьенн, 3), Тьерри Эмброуз (н. Манчестер Сити, 2), Варрен Тчимпембе (п. Труа, 1)
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Монако
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Аксель Дисаси (з. Ренн, 13), Кайо Энрике (з. Атлетико, 8), Антони Мусаба (н. НЕК, 2,5)
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Кевин Ндорам (п. Метц, 4,5), Джонатан Панцо (з. Дижон, 3,4), Камил Глик (з. Беневенто, 3), Лил Фостер (н. Витория Гимараеш, 1,2)
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Монпелье
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Стефи Мавидиди (н. Ювентус, 6,3), Йонас Омлин (в. Базель, 6)
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Билал Буттоба (п. Ньор, са)
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Нант
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Симон Мозес (п. Леванте, 5), Жан-Клер Кастеллетто (з. Брест, са), Педро Чиривелья (п. Ливерпуль, са)
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Максим Дюпе (в. Тулуза, 0,5)
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Ним
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Андрес Кубас (п. Таллерс, 2,9), Яссин Бенрау (п. Бордо, 1,5), Биргер Мелинг (з. Росенборг, 1)
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Тео Сейнт-Люси (з. Ред Стар, ар)
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Ницца
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Робсон Бамбу (з. Атлетико Паранаенсе, 8), Амин Гуири (н. Лион, 7), Жордан Лотомба (з. Янг Бойз, 6), Хассан Камара (з. Ренн, 4), Морган Шнейдерлин (п. Эвертон, 2,23), Рони Лопеш (н. Севилья, ар)
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Игнатиус Ганаго (н. Ленс, 6), Кристоф Херелле (з. Брест, 4), Маланг Сарр (з. Челси, са)
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ПСЖ
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Икарди (н. Интер, 50), Альфонс Ареола (в. Реал, ва)
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Тома Менье (з. Боруссия Д, са), Танги Нианзу (з, Бавария, са), Адил Аучиче (п. Сент-Этьенн, са), Эдинсон Кавани (н. са), Эрик-Максим Чупо-Мотинг (н. са), Тиаго Силва (з. са)
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Реймс
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Валон Бериша (п. Лацио, 4,3), Анастасиос Донис (н. Штуттгарт, 4), Фрейзер Хорнби (п. Эвертон, 2)
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Аксель Дисаси (з. Монако, 13), Хассан Камара (з. Ницца, 4)
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Ренн
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Серху Гуирасси (н. Амьен, 15), Мартин Террье (н. Лион, 12), Найеф Агуерд (з. Дижон, 4)
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Сулейман Думбия (з. Анже, 3), Жереми Морель (з. са)
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Сент-Этьенн
|Тимоти Колодзейчак (з. Тигрес, 4,5), Адил Аучиче (п. ПСЖ, с)
|Франк Онора (н. Брест, 5), Вагнер (н. Метц, 3), Макхтар Гуйе (н. Остенде, 1), Лоик Перрен (закончил карьеру), Йоанн Кабай (п, са), Вильям Салиба (з. ва)
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Страсбур
|Маджид Уорис (н. Порту Б, 2)
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