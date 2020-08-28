Лига 1 закончилась досрочно, а команды из Франции могли проворачивать сделки уже с 10-го июня друг с другом. Ожидается, что трансферное окно продлится до 1-го сентября. Команды уже успели отметиться несколькими интересными сделками. 

Сокращения:

ва — возврат аренды
ар — аренда
са — свободный агент

н — нападающий
п — полузащитник
з — защитник
в — вратарь

Примечание: суммы указаны в таблице согласно данным авторитетного портала Transfermarkt.

Клуб

Пришли

Ушли

 Анже

Анже

Поль Бернардони (в. Бордо, 5,5), Сулейман Думбия (з. Ренн, 1,6), Энцо Эбосс (з. Ле Ман, 0,5)

Винсент Пажо (п. Метц, 1,6)

Бордо

Бордо

Поль Бернардони (в, Ним, ва)

Поль Бернардони (в. Анже, 7,5), Яссин Бенрау (п. Ним, 1,5), Франсуа Камано (н. Локомотив, 5,5)

Брест

Брест

Франк Онора (н. Сент-Этьенн, 5), Кристоф Херелле (з. Ницца, 4), Хериберто Тавареш (в. Бенфика Б, 1,2), Ромайн Файвр (п. Монако Б, 0,4)

 Матиас Аутре (п. Осер, са), Жан-Шарле Кастеллетто (з. Нант, са)

Дижон

Дижон

Жонатан Панцо (з. Монако, 3,4), Алех Добре (н. Борнмут, 1) Эрик Эбимбе (п. ПСЖ, ар), 

Найеф Агуерд (з. Ренн, 4)

Ланс

Ланс

 Секо Фофана (п. Удинезе, 10), Игнатиус Ганаго (н. Ницца, 6), Факундо Медина (з. Таллерс, 3,5), Корентен Жан (н. Тулуза, 1), Гаэль Какута (п. Амьен, ар) Гильем Жилле (п. Шарлеруа, са)

Лилль

Лилль

Джонатан Давид (н. Гент, 32) Свен Ботман (з. Аякс, ар), Исаак Лихаджи (н. Марсель, 0,3), Бурак Йилмаз (н. Бешикташ, са), Анхель Гомес (п. Манчестер Юнайтед, са) 

Виктор Осимхен (н. Наполи, 70), Хуниор Алонсо (з. Атлетико Минейро, 3), Нико Гайтан (п. Брага, са), Анхель Гомес (п. Боавишта, ар)

Лион

Лион

Карл Токо Экамби (н. Вильярреал,11,5), Ченк Озкачар (з. Алтай, 1,5)

Мартин Террье (н. Ренн, 12), Амин Гуири (н. Ницца, 7), Умар Соле (з. Зальцбург, 4,5), Папе Шейх (п. Дижон, ар), Мапу Янга-Мбива (са)

Лорьян

Лорьян

 Адриан Грбич (н. Клемон, 9), Стефан Диарра (н. Ле Ман, 2,5), Томас Монкуди (п. Амьен, 2), Квентин Бойсгард (п. Тулуза, 2) Жереми Морел (з. Ренн, 0,25), Трево Чалоба (п. Челси, ар) Иллан Меслиер (в, Лидс, 4,5)

Марсель

Марсель

Альваро Гонсалес (з. Вильярреал, 6,5), Папе Гуйе (п. Гавр, са), Леонардо Балерди (з. Боруссия Д, 7,2) 

Грегори Сертич (са)

Метц

Метц

Кевин НДорам (п. Монако, 4,5), Кики Куяте (з. Труа, 3,5), Вагнер (н. Сент-Этьенн, 3), Тьерри Эмброуз (н. Манчестер Сити, 2), Варрен Тчимпембе (п. Труа, 1)

 

Монако

Монако

Аксель Дисаси (з. Ренн, 13), Кайо Энрике (з. Атлетико, 8), Антони Мусаба (н. НЕК, 2,5)

Кевин Ндорам (п. Метц, 4,5), Джонатан Панцо (з. Дижон, 3,4), Камил Глик (з. Беневенто, 3), Лил Фостер (н. Витория Гимараеш, 1,2)

Монпелье

Монпелье

Стефи Мавидиди (н. Ювентус, 6,3), Йонас Омлин (в. Базель, 6)

Билал Буттоба (п. Ньор, са) 

Нант

Нант

Симон Мозес (п. Леванте, 5), Жан-Клер Кастеллетто (з. Брест, са), Педро Чиривелья (п. Ливерпуль, са)

Максим Дюпе (в. Тулуза, 0,5) 

Ним

Ним

Андрес Кубас (п. Таллерс, 2,9), Яссин Бенрау (п. Бордо, 1,5), Биргер Мелинг (з. Росенборг, 1) 

Тео Сейнт-Люси (з. Ред Стар, ар)

Ницца

Ницца

Робсон Бамбу (з. Атлетико Паранаенсе, 8), Амин Гуири (н. Лион, 7), Жордан Лотомба (з. Янг Бойз, 6), Хассан Камара (з. Ренн, 4), Морган Шнейдерлин (п. Эвертон, 2,23), Рони Лопеш (н. Севилья, ар)

Игнатиус Ганаго (н. Ленс, 6), Кристоф Херелле (з. Брест, 4), Маланг Сарр (з. Челси, са)

ПСЖ

ПСЖ

Икарди (н. Интер, 50), Альфонс Ареола (в. Реал, ва)

Тома Менье (з. Боруссия Д, са), Танги Нианзу (з, Бавария, са), Адил Аучиче (п. Сент-Этьенн, са), Эдинсон Кавани (н. са), Эрик-Максим Чупо-Мотинг (н. са), Тиаго Силва (з. са)

Реймс

Реймс

Валон Бериша (п. Лацио, 4,3), Анастасиос Донис (н. Штуттгарт, 4), Фрейзер Хорнби (п. Эвертон, 2)

Аксель Дисаси (з. Монако, 13), Хассан Камара (з. Ницца, 4)

Ренн

Ренн

Серху Гуирасси (н. Амьен, 15), Мартин Террье (н. Лион, 12), Найеф Агуерд (з. Дижон, 4) 

Сулейман Думбия (з. Анже, 3), Жереми Морель (з. са) 

Сент-Этьенн

Сент-Этьенн

 Тимоти Колодзейчак (з. Тигрес, 4,5), Адил Аучиче (п. ПСЖ, с)  Франк Онора (н. Брест, 5), Вагнер (н. Метц, 3), Макхтар Гуйе (н. Остенде, 1), Лоик Перрен (закончил карьеру), Йоанн Кабай (п, са), Вильям Салиба (з. ва)

Страсбур

Страсбур

 Маджид Уорис (н. Порту Б, 2)  