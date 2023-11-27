Франція

Суперечлива заява іспанського фахівця.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке позитивно висловився про гравця своєї команди Усмана Дембеле. Цитує іспанця інсайдер Фабриціо Романо.

"Я продовжую наполягати на своїй точці зору: Дембеле – найвпливовіший футболіст у світі. Жодних сумнівів.

Його не турбують помилки. Він продовжує йти вперед. Усману байдуже на критиків. Він завжди генерує цікаві ідеї на полі", — заявив головний тренер ПСЖ.

Цього сезону, Усман Дембеле зіграв за парижан 16 матчів, забив один гол та віддав п'ять гольових передач.