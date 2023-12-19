Франція

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке похвалив нападника своєї команди.

"Мбаппе дуже молодий, він ровесник мого сина. Я сподіваюся, що на нього чекають великі успіхи, як індивідуальні, так і командні. Сподіваюся, він доб'ється їх у ПСЖ, де ми зможемо допомогти йому розвиватися протягом усієї його кар'єри.

Його рівень фантастичний. Великий успіх мати такого гравця у складі, враховуючи те, що він дає команді.

Цифри Кіліана справді вражають. Він на вершині світового футболу", — наводить слова Енріке RMC Sport.

У поточному сезоні Мбаппе провів 15 матчів у Лізі 1: на його рахунку 16 голів та 2 асисти.