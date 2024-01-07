Паризька команда без проблем здолала менш іменитого опонента.
Фото: twitter.com/PSG_inside
07 січня 2024, 23:29
У рамках 1/32 Кубка Франції ПСЖ вирушив на виїзд до Ревелю. Гості без проболю здолали господарів, відправивши до їхніх воріт дев'ять голів.
Чотири голи було забито у першому таймі, а п'ять — у другому.
Зазначимо, що хет-трик на свій рахунок записав Кіліан Мбаппе та дубль у Рандаля Коло Муані.
Ревель — ПСЖ 0:9
Голи: Мбаппе, 16, 45, 48, Нгессан, 38 (автогол), Асенсіо, 43, Рамуш, 71 (з пенальті), Коло Муані, 76, 90, Ндур, 87.
ПСЖ: Навас, Мукіеле, Данило Перейра, Угарте, Лукас Бералдо (Е. Мбаппе, 61), Солер, Ндур, Асенсіо, К. Мбаппе, Гонсалу Рамуш (Маюлу, 71), Коло Муані.