Франція

Паризька команда без проблем здолала менш іменитого опонента.

У рамках 1/32 Кубка Франції ПСЖ вирушив на виїзд до Ревелю. Гості без проболю здолали господарів, відправивши до їхніх воріт дев'ять голів.

Чотири голи було забито у першому таймі, а п'ять — у другому.

Зазначимо, що хет-трик на свій рахунок записав Кіліан Мбаппе та дубль у Рандаля Коло Муані.

Ревель — ПСЖ 0:9

Голи: Мбаппе, 16, 45, 48, Нгессан, 38 (автогол), Асенсіо, 43, Рамуш, 71 (з пенальті), Коло Муані, 76, 90, Ндур, 87.

ПСЖ: Навас, Мукіеле, Данило Перейра, Угарте, Лукас Бералдо (Е. Мбаппе, 61), Солер, Ндур, Асенсіо, К. Мбаппе, Гонсалу Рамуш (Маюлу, 71), Коло Муані.