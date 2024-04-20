Франція

25-річний футболіст обіцяв продовжити угоду з клубом.

Кіліан Мбаппе порушив обіцянку, дану президенту ПСЖ.

25-річний нападник перейде в Реал влітку — після відходу з ПСЖ на правах вільного агента.

За інформацією Foot Mercato, минулого літа Мбаппе обіцяв продовжити контракт із паризьким клубом. Нагадаємо, минулого літа ПСЖ на деякий час відсторонив гравця від роботи з основною командою і розглядав варіант із його продажем. Пізніше Кіліан повернувся до складу.

Повідомляється, що за день до матчу з Лор'яном, який відбувся 12 серпня, Мбаппе поговорив із президентом клубу Нассером Аль-Хелайфі і пообіцяв йому продовжити угоду. Це дозволило врегулювати конфлікт між ними.

Незважаючи на цю обіцянку, форвард ухвалив рішення приєднатися до Реалу після закінчення сезону. Аль-Хелайфі розлютився, дізнавшись про це.

У поточному сезоні Кіліан провів 26 матчів у Лізі 1: на його рахунку 24 голи і 6 асистів.