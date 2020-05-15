Нидерланды. Новость
Марокканский футболист снова признан лучшим в нидерландской команде.
Хаким Зийех, ФК Аякс
15 мая 2020, 22:59
В Аяксе определили лучшего игрока года в команде, сообщил официальный аккаунт в Twitter.
Таким образом, награду получил Хаким Зийех. Примечательно, что он выиграл этот приз третий раз подряд.
В сезоне, который завершился досрочно, 27-летний футболист провел 21 матч, в котором забил 6 голов и отличился 12 результативными передачами.
Напомним, что 1 июля Зийех станет футболистом Челси, с которым заключил соглашение еще в феврале.