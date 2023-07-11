Португалия

Віктор Йокерес продовжить кар'єру в Португалії.

Нападник Ковентрі Сіті Віктор Йокерес у літнє трансферне вікно стане гравцем лісабонського Спортінгу. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 25-річний шведський форвард вже вилетів зі своїм агентом до Португалії для завершення трансферу, який стане рекордним в історії Спортінгу.

Відзначається, що португальський гранд заплатить за Йокереса 24 мільйони євро.

У минулому сезоні Чемпіоншипу Віктор Йокерес провів за Ковентрі 46 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 21 гол та віддав 10 результативних передач.