Португалія

У лісабонського гранда виникли серйозні проблеми.

Бенфіці через звинувачення в корупції та податковому шахрайстві з боку португальської прокуратури загрожує відсторонення від змагань на період від шести місяців до трьох років, передає видання A Bola.

Повідомляється, що порушення були вчинені в 2016-2019 роках. Якщо вину клубу буде доведено в ході розслідування "справи електронних листів", то на нього чекатиме відповідне покарання.

Прокурори також хочуть заборонити експрезиденту Бенфіки Луїшу Феліпе Вієйрі та колишньому юридичному консультанту лісабонців Паулу Гонсалвешу займатися футбольною діяльністю від одного до п'яти років. Функціонерам загрожує спільний штраф від держави в розмірі 900 тисяч євро.

У рамках цього ж розслідування відсторонити від змагань можуть і Віторію (Сетубал), яка на той момент виступала в "еліті", а зараз перебуває в шостому дивізіоні Португалії. Трьом колишнім працівникам клубу загрожує спільний штраф у розмірі близько 1,6 млн євро.