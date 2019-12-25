Аргентина

Хуан Роман Рикельме будет ведать всеми футбольными делами в Бока Хуниорс.

Президент Бока Хуниорс Хорхе Амор Амеаль уволил спортивного директора клуба Николаса Бурдиссо, ведавшего делами первой команды, и Анибала Мательяна, помогавшего экс-игроку Ромы с трансферами, и доверил управление футбольным департаментом вице-президенту Хуану Роману Рикельме.

Экс-игрок Боки, Барселоны и Вильярреала намерен совершить настоящую кадровую революцию, переманив выступающих в Европе звезд и добавив к ним местных талантливых футболистов — сообщает Marca Claro.

По информации издания, в списке желаемых трансферов Рикельме присутствуют Паоло Герреро (Интернасьонал), Николас Гайтан (Чикаго Файр), Чарлес Арангис, Лукас Аларио (оба — Байер), Маурисио Исла (Фенербахче), Эвер Банега (Севилья), Леонардо Сигали (Расинг), Науэль Бустос (Тальерес), Ренато Тапия (Фейеноорд) и Эдвин Кардона (Пачука).

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