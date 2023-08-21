Football.ua розповідає про розклад розіграшу Ліги конференцій сезону-2023/24.
Игроки Зари, фото Заря
21 серпня 2023, 16:11
Розіграш турніру відбувається втретє. Перший трофей підкорився Ромі, а другий — Вест Гему. Фінал Ліги конференцій-2023/2024 відбудеться 29 травня 2023 року на стадіоні Ая-Софія в Афінах, Греція.
До вашої уваги календар та результати Ліги конференцій сезону-2023/24:
Календар:
Фінал
Середа, 29 травня
Матчі-відповіді 1/2 фіналу
Четвер, 9 травня
Перші матчі 1/2 фіналу
Четвер, 2 травня
Матчі-відповіді 1/4 фіналу
Четвер, 18 квітня
Перші матчі 1/4 фіналу
Четвер, 11 квітня
Матчі-відповіді 1/8 фіналу
Четвер, 14 березня
Перші матчі 1/8 фіналу
Четвер, 7 березня
Стикові матчі-відповіді
Четвер, 22 лютого
Перші стикові матчі
Четвер, 15 лютого
6-й тур
Четвер, 14 грудня
5-й тур
Четвер, 30 листопада
4-й тур
Четвер, 9 листопада
3-й тур
Четвер, 26 жовтня
2-й тур
Четвер, 5 жовтня
1-й тур
Четвер, 21 вересня
Плей-оф кваліфікації
Матчі-відповіді
Четвер, 31 серпня
Дніпро-1 (Україна) — Спартак Трнава (Словаччина) -:-
Астон Вілла (Англія) — Гіберніан (Шотландія) -:-
Партизані (Сербія) — Астана (Казахстан) -:-
Вікторія Пльзень (Чехія) — Тобол (Казахстан) -:-
Брейдаблік (Ісландія) — Струга (Північна Македонія) -:-
Ференцварощ (Угоршина) — Жальгіріс (Литва) -:-
Партизан (Сербія) — Норшелланд (Данія) -:-
ГІК (Фінляндія) — Фарул (Румунія) -:-
Айнтрахт (Німеччина) — Левські (Болгарія) -:-
Буде-Глімт (Норвегія) — Сепсі (Румунія) -:-
Твенте (Нідерланди) — Фенербахче (Туреччина) -:-
Бешикташ (Туреччина) — Динамо Київ (Україна) -:-
Фіорентина (Італія) — Рапід Відень (Австрія) -:-
Целе (Словенія) — Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) -:-
Легія (Польща) — Мідтьюлланд (Данія) -:-
АПОЕЛ (Кіпр) — Гент (Бельгія) -:-
Рієка (Хорватія) — Лілль (Франція) -:-
Адана Демірспор (Туреччина) — Генк (Бельгія) -:-
Брюгге (Бельгія) — Осасуна (Іспанія) -:-
БАТЕ (Білорусь) — Балкані (Косово) -:-
Бранн (Норвегія) — АЗ Алкмар (Нідерланди) -:-
ПАОК (Греція) — Гарт оф Мідлотіан (Шотландія) -:-
Перші матчі
Середа, 23 серпня
Спартак Трнава (Словаччина) — Дніпро-1 (Україна) -:-
Гіберніан (Шотландія) — Астон Вілла (Англія) -:-
Четвер, 24 серпня
Астана (Казахстан) — Партизані (Сербія) -:-
Тобол (Казахстан) — Вікторія Пльзень (Чехія) -:-
Струга (Північна Македонія) — Брейдаблік (Ісландія) -:-
Жальгіріс (Литва) — Ференцварощ (Угоршина) -:-
Норшелланд (Данія) — Партизан (Сербія) -:-
Фарул (Румунія) — ГІК (Фінляндія) -:-
Левські (Болгарія) — Айнтрахт (Німеччина) -:-
Сепсі (Румунія) — Буде-Глімт (Норвегія) -:-
Фенербахче (Туреччина) — Твенте (Нідерланди) -:-
Динамо Київ (Україна) — Бешикташ (Туреччина) -:-
Рапід Відень (Австрія) — Фіорентина (Італія) -:-
Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) — Целе (Словенія) -:-
Мідтьюлланд (Данія) — Легія (Польща) -:-
Гент (Бельгія) — АПОЕЛ (Кіпр) -:-
Лілль (Франція) — Рієка (Хорватія) -:-
Генк (Бельгія) — Адана Демірспор (Туреччина) -:-
Осасуна (Іспанія) — Брюгге (Бельгія) -:-
Балкані (Косово) — БАТЕ (Білорусь) -:-
АЗ Алкмар (Нідерланди) — Бранн (Норвегія) -:-
Гарт оф Мідлотіан (Шотландія) — ПАОК (Греція) -:-
Третій відбірковий раунд
Матчі-відповіді
Четвер, 16 серпня
Флора (Естонія) — Фарул (Румунія) 0:2
Четвер, 17 серпня
Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) — АЕК Ларнака (Кіпр) 1:0
Погонь Щецин (Польща) — Гент (Бельгія) 2:1
Ференцварош (Угорщина) — Гамрун Спартанс (Мальта) 2:1
Партизані (Албанія) — Валмієра (Латвія) 1:0
Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) — Балкані (Косово) 1:3
Свіфт Есперанж (Люксембург) — Струга (Північна Македонія) 2:1
Партизан (Сербія) — Сабах (Азербайджан) 2:0 (5:4 – пен.)
Актобе (Казахстан) — Сепсі (Румунія) 0:1
Дебрецен (Угорщина) — Рапід Відень (Австрія) 0:5
ПАОК (Греція) — Хайдук (Хорватія) 3:0
АЗ Алкмар (Нідерланди) — Санта-Колома (Андорра) 2:0
Неман (Білорусь) — Целе (Словаччина) 1:4
Бешикташ (Туреччина) — Нефтчі (Азербайджан) 2:1
Мідтьюлланд (Данія) — Омонія Нікосія (Кіпр) 5:1
Динамо Київ (Україна) — Аріс Салоніки (Греція) 2:1 (6:5 – пен.)
Аустрія Відень (Австрія) — Легія (Польща) 3:5
Левські (Болгарія) — Хапоель Беєр-Шева (Ізраїль) 2:1
Люцерн (Швейцарія) — Гіберніан (Шотландія) 2:2
Гзіра Юнайтед (Мальта) — Вікторія Пльзень (Чехія) 0:2
Бранн (Норвегія) — Арока (Португалія) 3:1
Осієк (Хорватія) — Адана Демірспор (Туреччина) 3:2
Рієка (Хорватія) — Б-36 Торсгавн (Фарерські острови) 2:0
Рига (Латвія) — Твенте (Нідерланди) 0:3
Гарт оф Мідлотіан (Шотландія) — Русенборг (Норвегія) 3:1
Марибор (Словенія) — Фенербахче (Туреччина) 0:3
Акюрейрі (Ісландія) — Брюгге (Бельгія) 1:5
АПОЕЛ (Кіпр) — Діла (Грузія) 1:0
Спартак Трнава (Словаччина) — Лех (Польща) 3:1
Норшелланд (Данія) — ФКСБ (Румунія) 2:0
Деррі Сіті (Ірландія) — Тобол (Казахстан) 1:0 (5:6 – пен.)
Пюнік (Вірменія) — Буде-Глімт (Норвегія) 0:3
Перші матчі
Середа, 9 серпня
АЕК Ларнака (Кіпр) — Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) 1:1
Гент (Бельгія) — Погонь Щецин (Польща) 5:0
Четвер, 10 серпня
Гамрун Спартанс (Мальта) — Ференцварош (Угорщина) 1:6
Фарул (Румунія) — Флора (Естонія) 3:0
Валмієра (Латвія) — Партизані (Албанія) 1:2
Балкані (Косово) — Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) 2:0
Струга (Північна Македонія) — Свіфт Есперанж (Люксембург) 3:1
Сабах (Азербайджан) — Партизан (Сербія) 2:0
Сепсі (Румунія) — Актобе (Казахстан) 1:1
Рапід Відень (Австрія) — Дебрецен (Угорщина) 0:0
Хайдук (Хорватія) — ПАОК (Греція) 0:0
Санта-Колома (Андорра) — АЗ Алкмар (Нідерланди) 0:1
Целе (Словаччина) — Неман (Білорусь) 1:0
Нефтчі (Азербайджан) — Бешикташ (Туреччина) 1:3
Омонія Нікосія (Кіпр) — Мідтьюлланд (Данія) 1:0
Аріс Салоніки (Греція) — Динамо Київ (Україна) 1:0
Легія (Польща) — Аустрія Відень (Австрія) 1:2
Хапоель Беєр-Шева (Ізраїль) — Левські (Болгарія) 0:0
Гіберніан (Шотландія) — Люцерн (Швейцарія) 3:1
Вікторія Пльзень (Чехія) — Гзіра Юнайтед (Мальта) 4:0
Арока (Португалія) — Бранн (Норвегія) 2:1
Адана Демірспор (Туреччина) — Осієк (Хорватія) 5:1
Б-36 Торсгавн (Фарерські острови) — Рієка (Хорватія) 1:3
Твенте (Нідерланди) — Рига (Латвія) 2:0
Русенборг (Норвегія) — Гарт оф Мідлотіан (Шотландія) 2:1
Фенербахче (Туреччина) — Марибор (Словенія) 3:1
Брюгге (Бельгія) — Акюрейрі (Ісландія) 5:1
Діла (Грузія) — АПОЕЛ (Кіпр) 0:2
Лех (Польща) — Спартак Трнава (Словаччина) 2:1
ФКСБ (Румунія) — Норшелланд (Данія) 0:0
Тобол (Казахстан) — Деррі Сіті (Ірландія) 1:0
Буде-Глімт (Норвегія) — Пюнік (Вірменія) 3:0
Другий раунд кваліфікації
Матчі-відповіді
Вівторок, 1 серпня
Валмієра (Латвія) — Тре Пенне (Сан-Марино) 7:0
Бальцан (Мальта) — Неман (Білорусь) 0:0
Зімбру (Молдова) — Фенербахче (Туреччина) 0:4
Свіфт Есперанж (Люксембург) — Нью-Сейнтс (Уельс) 3:2
Партизані (Албанія) — Атлетік Ескальдес (Андорра) 4:1
Будучност (Черногорія) — Струга (Північна Македонія) 3:4
Середа, 2 серпня
АЕК Ларнака (Кіпр) — Торпедо БелАЗ (Білорусь) 1:1
Ф91 Дюделанж (Люксембург) — Гзіра Юнайтед (Мальта) 2:1
Четвер, 3 серпня
Динамо Тбілісі (Грузія) — Гамрун Спартанс (Мальта) 1:0
Ларн (Північна Ірландія) — Балкані (Косово) 1:4
Шемрок Роверс (Ірландія) — Ференцварош (Угорщина) 0:2
Урарту (Вірменія) — Фарул (Румунія) 2:3
Рієка (Хорватія) — Дукаджині (Косово) 6:1
Люцерн (Швецарія) — Юргорден (Швеція) 1:1
Віторія Гімарайнш (Португалія) — Целе (Словенія) 0:1 (2:4 – пен.)
Санта-Колома (Андорра) — Сутьєска (Чорногорія) 3:0
Паневежис (Литва) — Хапоель Беєр-Шева (Ізраїль) 1:1
Діла (Грузія) — Ворскла (Україна) 3:1
Адана Демірспор (Туреччина) — ЧФР Клуж (Румунія) 2:1
Легія (Польща) — Ордабаси (Казахстан) 3:2
Тирана (Албанія) — Бешикташ (Туреччина) 0:2
Нефтчі (Азербайджан) — Железнічар (Боснія і Герцеговина) 2:0
Воєводіна (Сербія) — АПОЕЛ (Кіпр) 1:2
Дебрецен (Угорщина) — Алашкерт (Вірменія) 1:2 (3:1 – пен.)
Кауно Жальгіріс (Литва) — Лех (Польща) 1:2
Пюнік (Вірменія) — Кальмар (Швеція) 2:1
Богеміанс (Чехія) — Буде-Глімт (Норвегія) 2:4
Спартак Трнава (Словаччина) — Ауда (Латвія) 4:1
Залаегерсег (Угорщина) — Осієк (Хорватія) 1:2
Гаммарбю (Швеція) — Твенте (Нідерланди) 1:1
Дандолк (Ірландія) — Акюрейрі (Ісландія) 2:2
Орхус (Данія) — Брюгге (Бельгія) 1:0
Русенборг (Норвегія) — Крусейдерс (Північна Ірландія) 3:2
Гіберніан (Шотландія) — Інтер Ескальдес (Андорра) 6:1
Дріта (Косово) — Вікторія Пльзень (Чехія) 2:1
Гаверфордуест Каунті (Уельс) — Б-36 Торсгавн (Фарерські острови) 1:1
Тобол (Казахстан) — Базель (Швейцарія) 1:2
Марибор (Словенія) — Діфферданж 03 (Люксембург) 4:3
Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) — Аустрія Вена (Австрія) 1:2
Сепсі (Румунія) — ЦСКА Софія (Болгарія) 4:0
Аріс Салоніки (Греція) — Арарат-Вірменія (Вірменія) 1:0
Петрокуб (Молдова) — Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) 0:2
Актобе (Казахстан) — Торпедо Кутаїсі (Грузія) 1:2
КуПС (Фінляндія) — Деррі Сіті (Ірландія) 3:3
Жиліна (Словаччина) — Гент (Бельгія) 2:5
Рига (Латвія) — Кечкемет (Угорщина) 3:1
Погонь (Польща) — Лінфілд (Північна Ірландія) 3:2
Бейтар (Ізраїль) — ПАОК (Греція) 1:4
Омонія Нікосія (Кіпр) — Габала (Азербайджан) 4:1
Левські (Болгарія) — Шкупі (Північна Македонія) 1:0
Динамо Тбілісі (Грузія) — Гамрун Спартанс (Мальта) 0:1
Сабах (Азербайджан) — РФШ (Латвія) 2:1
Прогрес (Люксембург) — Мідтьюлланд (Данія) 2:1
ФКСБ (Румунія) — ЦСКА 1948 (Болгарія) 3:2
Перші матчі
Вівторок, 25 липня
Атлетік Ескальдес (Андорра) — Партизані (Албанія) 0:1
Нью-Сейнтс (Уельс) — Свіфт Есперанж (Люксембург) 1:1
Гамрун Спартанс (Мальта) — Динамо Тбілісі (Грузія) 2:1
Тре Пенне (Сан-Марино) — Валмієра (Латвія) 0:3
Балкані (Косово) — Ларн (Північна Ірландія) 3:0
Середа, 26 липня
Струга (Північна Македонія) — Будучност (Черногорія) 1:0
РФШ (Латвія) — Сабах (Азербайджан) 0:2
Мідтьюлланд (Данія) — Прогрес (Люксембург) 2:0
ЦСКА 1948 (Болгарія) — ФКСБ (Румунія) 0:1
Неман (Білорусь) — Бальцан (Мальта) 2:0
Фенербахче (Туреччина) — Зімбру (Молдова) 5:0
Четвер, 27 липня
Ференцварош (Угорщина) — Шемрок Роверс (Ірландія) 4:0
Фарул (Румунія) — Урарту (Вірменія) 3:2
Дукаджині (Косово) — Рієка (Хорватія) 0:1
Гзіра Юнайтед (Мальта) — Ф91 Дюделанж (Люксембург) 2:0
Юргорден (Швеція) — Люцерн (Швецарія) 1:2
Целе (Словенія) — Віторія Гімарайнш (Португалія) 3:4
Сутьєска (Чорногорія) — Санта-Колома (Андорра) 2:0
Хапоель Беєр-Шева (Ізраїль) — Паневежис (Литва) 1:0
Ворскла (Україна) — Діла (Грузія) 2:1
ЧФР Клуж (Румунія) — Адана Демірспор (Туреччина) 1:1
Ордабаси (Казахстан) — Легія (Польща) 2:2
Бешикташ (Туреччина) — Тирана (Албанія) 3:1
Железнічар (Боснія і Герцеговина) — Нефтчі (Азербайджан) 2:2
АПОЕЛ (Кіпр) — Воєводіна (Сербія) 2:1
Алашкерт (Вірменія) — Дебрецен (Угорщина) 0:1
Лех (Польща) — Кауно Жальгіріс (Литва) 3:1
Кальмар (Швеція) — Пюнік (Вірменія) 1:2
Буде-Глімт (Норвегія) — Богеміанс (Чехія) 3:0
Ауда (Латвія) — Спартак Трнава (Словаччина) 1:1
Осієк (Хорватія) — Залаегерсег (Угорщина) 1:0
Твенте (Нідерланди) — Гаммарбю (Швеція) 1:0
Акюрейрі (Ісландія) — Дандолк (Ірландія) 3:1
Брюгге (Бельгія) — Орхус (Данія) 3:0
Крусейдерс (Північна Ірландія) — Русенборг (Норвегія) 2:2
Інтер Ескальдес (Андорра) — Гіберніан (Шотландія) 2:1
Вікторія Пльзень (Чехія) — Дріта (Косово) 0:0
Б-36 Торсгавн (Фарерські острови) — Гаверфордуест Каунті (Уельс) 2:1
Базель (Швейцарія) — Тобол (Казахстан) 1:3
Діфферданж 03 (Люксембург) — Марибор (Словенія) 1:1
Аустрія Вена (Австрія) — Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) 1:0
ЦСКА Софія (Болгарія) — Сепсі (Румунія) 0:2
Арарат-Вірменія (Вірменія) — Аріс Салоніки (Греція) 1:1
Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) — Петрокуб (Молдова) 3:0
Торпедо БелАЗ (Білорусь) — АЕК Ларнака (Кіпр) 2:3
Торпедо Кутаїсі (Грузія) — Актобе (Казахстан) 1:4
Деррі Сіті (Ірландія) — КуПС (Фінляндія) 2:1
Гент (Бельгія) — Жиліна (Словаччина) 5:1
Кечкемет (Угорщина) — Рига (Латвія) 2:1
Лінфілд (Північна Ірландія) — Погонь (Польща) 2:5
ПАОК (Греція) — Бейтар (Ізраїль) 0:0
Габала (Азербайджан) — Омонія Нікосія (Кіпр) 2:3
Шкупі (Північна Македонія) — Левські (Болгарія) 0:2
Перший раунд кваліфікації
Матчі-відповіді
Вівторок, 18 липня
Бальцан (Мальта) — Домжале (Словенія) 1:3
Четвер, 20 липня
Космос (Сан-Марино) — Сутьєска (Чорногорія) 1:1
Неман (Білорусь) — Вадуц (Ліхтенштейн) 1:1
Егнатія (Албанія) — Арарат-Вірменія (Вірменія) 4:4 (2:4 – пен.)
Сараєво (Боснія і Герцеговина) — Торпедо Кутаїсі (Грузія) 1:1 (2:4 – пен.)
Арсенал Тіват (Чорногорія) — Алашкерт (Вірменія) 1:6
Динамо Мінськ (Білорусь) — Железнічар (Боснія і Герцеговина) 1:2
Зімбру (Молдова) — Ла Фіоріта (Сан-Марино) 1:0
Біркіркара (Мальта) — Марибор (Словенія) 1:2
Динамо Батумі (Грузія) — Тірана (Албанія) 1:2
Дандолк (Ірландія) — Бруно-с Мегпайс (Гібралтар) 3:1
Вуйчингур (Фарерські острови) — Інтер Ескальдес (Андорра) 1:1
Гіляні (Косово) — Прогрес (Люксембург) 0:2
Влазнія (Албанія) — Лінфілд (Північна Ірландія) 1:0
Коннас-Кі Номадс (Уельс) — Акюрейрі (Ісландія) 0:2
Гаверфордуест Каунті (Уельс) — Шкендія (Північна Македонія) 1:0 (3:2 – пен.)
Крусейдерс (Північна Ірландія) — Гака (Фінляндія) 1:0
Деррі Сіті (Ірландія) — ГБ Торсгавн (Фарерські острови) 1:0
Вікінгур Рейкьявік (Ісландія) — Рига (Латвія) 1:0
ФКІ Левадія (Естонія) — Жиліна (Словаччина) 1:2
Нарва-Транс (Естонія) — Пюнік (Вірменія) 0:3
Мілсамі (Молдавія) — Паневежис (Литва) 0:1
Гонка (Фінляндія) — Тобол (Казахстан) 0:0
Діла (Грузія) — ДАК 1904 (Словаччина) 2:0
РФШ (Латвія) — Македонія Джьорче Петров (Північна Македонія) 4:1
Європа (Гібралтар) — Дукаджині (Косово) 2:3
Санта-Колома (Андорра) — Пенібонт (Уельс) 2:0
Шкупі (Північна Македонія) — Гегельманн (Латвія) 0:0
Сент-Патрікс Атлетік (Ірландія) — Ф91 Дюделанж (Люксембург) 2:3
Пайде (Естонія) — Б-36 Торсгавн (Фарерські острови) 0:2
Гленторан (Північна Ірландія) — Гзіра Юнайтед (Мальта) 1:1 (13:14 – пен.)
Перші матчі
Середа, 12 липня
Ф91 Дюделанж (Люксембург) — Сент-Патрікс Атлетік (Ірландія) 2:1
Б-36 Торсгавн (Фарерські острови) — Пайде (Естонія) 0:0
Четвер, 13 липня
Сутьєска (Чорногорія) — Космос (Сан-Марино) 1:0
Домжале (Словенія) — Бальцан (Мальта) 1:4
Вадуц (Ліхтенштейн) — Неман (Білорусь) 1:2
Арарат-Вірменія (Вірменія) — Егнатія (Албанія) 1:1
Торпедо Кутаїсі (Грузія) — Сараєво (Боснія і Герцеговина) 2:2
Алашкерт (Вірменія) — Арсенал Тіват (Чорногорія) 1:1
Железнічар (Боснія і Герцеговина) — Динамо Мінськ (Білорусь) 2:2
Ла Фіоріта (Сан-Марино) — Зімбру (Молдова) 1:1
Марибор (Словенія) — Біркіркара (Мальта) 1:1
Тірана (Албанія) — Динамо Батумі (Грузія) 1:1
Бруно-с Мегпайс (Гібралтар) — Дандолк (Ірландія) 0:0
Інтер Ескальдес (Андорра) — Вуйчингур (Фарерські острови) 2:1
Прогрес (Люксембург) — Гіляні (Косово) 2:2
Лінфілд (Північна Ірландія) — Влазнія (Албанія) 3:1
Акюрейрі (Ісландія) — Коннас-Кі Номадс (Уельс) 2:0
Шкендія (Північна Македонія) — Гаверфордуест Каунті (Уельс) 1:0
Гака (Фінляндія) — Крусейдерс (Північна Ірландія) 2:2
ГБ Торсгавн (Фарерські острови) — Деррі Сіті (Ірландія) 0:0
Рига (Латвія) — Вікінгур Рейкьявік (Ісландія) 2:0
Жиліна (Словаччина) — ФКІ Левадія (Естонія) 2:1
Пюнік (Вірменія) — Нарва-Транс (Естонія) 2:0
Паневежис (Литва) — Мілсамі (Молдавія) 2:2
Тобол (Казахстан) — Гонка (Фінляндія) 2:1
ДАК 1904 (Словаччина) — Діла (Грузія) 2:1
Македонія Джьорче Петров (Північна Македонія) — РФШ (Латвія) 0:1
Дукаджині (Косово) — Європа (Гібралтар) 2:1
Пенібонт (Уельс) — Санта-Колома (Андорра) 1:1
Гегельманн (Латвія) — Шкупі (Північна Македонія) 0:5
Гзіра Юнайтед (Мальта) — Гленторан (Північна Ірландія) 2:2
Розклад матчів Ліги конференцій
Кваліфікація:
13 липня 2023 року – перші матчі першого раунду кваліфікації;
20 липня 2023 року – матчі-відповіді першого раунду кваліфікації;
27 липня 2023 року – перші матчі другого раунду кваліфікації;
3 серпня 2023 року – матчі-відповіді другого раунду кваліфікації;
10 серпня 2023 року – перші матчі третього раунду кваліфікації;
17 серпня 2023 року – матчі-відповіді третього раунду кваліфікації;
24 серпня 2023 року – перші матчі плей-оф раунду кваліфікації;
31 серпня 2023 року – матчі-відповіді плей-оф раунду кваліфікації.
Груповий етап:
21 вересня 2023 року – перший тур;
5 жовтня 2023 року – другий тур;
26 жовтня 2023 року – третій тур;
9 листопада 2023 року – четвертий тур;
30 листопада 2023 року – п'ятий тур;
14 грудня 2023 року – шостий тур.
Плей-оф:
15 лютого 2024 року – перші стикові матчі;
22 лютого 2024 року – стикові матчі-відповіді;
7 березня 2024 року – перші матчі 1/8 фіналу;
14 березня 2024 року – матчі-відповіді 1/8 фіналу;
11 квітня 2024 року – перші матчі 1/4 фіналу;
18 квітня 2024 року – матчі-відповіді 1/4 фіналу;
2 травня 2024 року – перші матчі півфіналів;
9 травня 2024 року – матчі-відповіді півфіналів;
29 травня 2024 року – фінал.