Ліга конференцій

Football.ua розповідає про розклад розіграшу Ліги конференцій сезону-2023/24.

Розіграш турніру відбувається втретє. Перший трофей підкорився Ромі, а другий — Вест Гему. Фінал Ліги конференцій-2023/2024 відбудеться 29 травня 2023 року на стадіоні Ая-Софія в Афінах, Греція.

До вашої уваги календар та результати Ліги конференцій сезону-2023/24:

Календар:

Фінал

Середа, 29 травня



Результати матчей:

Матчі-відповіді 1/2 фіналу

Четвер, 9 травня

Перші матчі 1/2 фіналу

Четвер, 2 травня

Матчі-відповіді 1/4 фіналу

Четвер, 18 квітня

Перші матчі 1/4 фіналу

Четвер, 11 квітня

Матчі-відповіді 1/8 фіналу

Четвер, 14 березня

Перші матчі 1/8 фіналу

Четвер, 7 березня

Стикові матчі-відповіді

Четвер, 22 лютого

Перші стикові матчі

Четвер, 15 лютого

6-й тур

Четвер, 14 грудня

5-й тур

Четвер, 30 листопада

4-й тур

Четвер, 9 листопада

3-й тур

Четвер, 26 жовтня

2-й тур

Четвер, 5 жовтня

1-й тур

Четвер, 21 вересня

Плей-оф кваліфікації

Матчі-відповіді

Четвер, 31 серпня

Дніпро-1 (Україна) — Спартак Трнава (Словаччина) -:-

Астон Вілла (Англія) — Гіберніан (Шотландія) -:-

Партизані (Сербія) — Астана (Казахстан) -:-

Вікторія Пльзень (Чехія) — Тобол (Казахстан) -:-

Брейдаблік (Ісландія) — Струга (Північна Македонія) -:-

Ференцварощ (Угоршина) — Жальгіріс (Литва) -:-

Партизан (Сербія) — Норшелланд (Данія) -:-

ГІК (Фінляндія) — Фарул (Румунія) -:-

Айнтрахт (Німеччина) — Левські (Болгарія) -:-

Буде-Глімт (Норвегія) — Сепсі (Румунія) -:-

Твенте (Нідерланди) — Фенербахче (Туреччина) -:-

Бешикташ (Туреччина) — Динамо Київ (Україна) -:-

Фіорентина (Італія) — Рапід Відень (Австрія) -:-

Целе (Словенія) — Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) -:-

Легія (Польща) — Мідтьюлланд (Данія) -:-

АПОЕЛ (Кіпр) — Гент (Бельгія) -:-

Рієка (Хорватія) — Лілль (Франція) -:-

Адана Демірспор (Туреччина) — Генк (Бельгія) -:-

Брюгге (Бельгія) — Осасуна (Іспанія) -:-

БАТЕ (Білорусь) — Балкані (Косово) -:-

Бранн (Норвегія) — АЗ Алкмар (Нідерланди) -:-

ПАОК (Греція) — Гарт оф Мідлотіан (Шотландія) -:-

Перші матчі

Середа, 23 серпня

Спартак Трнава (Словаччина) — Дніпро-1 (Україна) -:-

Гіберніан (Шотландія) — Астон Вілла (Англія) -:-

Четвер, 24 серпня

Астана (Казахстан) — Партизані (Сербія) -:-

Тобол (Казахстан) — Вікторія Пльзень (Чехія) -:-

Струга (Північна Македонія) — Брейдаблік (Ісландія) -:-

Жальгіріс (Литва) — Ференцварощ (Угоршина) -:-

Норшелланд (Данія) — Партизан (Сербія) -:-

Фарул (Румунія) — ГІК (Фінляндія) -:-

Левські (Болгарія) — Айнтрахт (Німеччина) -:-

Сепсі (Румунія) — Буде-Глімт (Норвегія) -:-

Фенербахче (Туреччина) — Твенте (Нідерланди) -:-

Динамо Київ (Україна) — Бешикташ (Туреччина) -:-

Рапід Відень (Австрія) — Фіорентина (Італія) -:-

Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) — Целе (Словенія) -:-

Мідтьюлланд (Данія) — Легія (Польща) -:-

Гент (Бельгія) — АПОЕЛ (Кіпр) -:-

Лілль (Франція) — Рієка (Хорватія) -:-

Генк (Бельгія) — Адана Демірспор (Туреччина) -:-

Осасуна (Іспанія) — Брюгге (Бельгія) -:-

Балкані (Косово) — БАТЕ (Білорусь) -:-

АЗ Алкмар (Нідерланди) — Бранн (Норвегія) -:-

Гарт оф Мідлотіан (Шотландія) — ПАОК (Греція) -:-

Третій відбірковий раунд

Матчі-відповіді

Четвер, 16 серпня

Флора (Естонія) — Фарул (Румунія) 0:2

Четвер, 17 серпня

Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) — АЕК Ларнака (Кіпр) 1:0

Погонь Щецин (Польща) — Гент (Бельгія) 2:1

Ференцварош (Угорщина) — Гамрун Спартанс (Мальта) 2:1

Партизані (Албанія) — Валмієра (Латвія) 1:0

Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) — Балкані (Косово) 1:3

Свіфт Есперанж (Люксембург) — Струга (Північна Македонія) 2:1

Партизан (Сербія) — Сабах (Азербайджан) 2:0 (5:4 – пен.)

Актобе (Казахстан) — Сепсі (Румунія) 0:1

Дебрецен (Угорщина) — Рапід Відень (Австрія) 0:5

ПАОК (Греція) — Хайдук (Хорватія) 3:0

АЗ Алкмар (Нідерланди) — Санта-Колома (Андорра) 2:0

Неман (Білорусь) — Целе (Словаччина) 1:4

Бешикташ (Туреччина) — Нефтчі (Азербайджан) 2:1

Мідтьюлланд (Данія) — Омонія Нікосія (Кіпр) 5:1

Динамо Київ (Україна) — Аріс Салоніки (Греція) 2:1 (6:5 – пен.)

Аустрія Відень (Австрія) — Легія (Польща) 3:5

Левські (Болгарія) — Хапоель Беєр-Шева (Ізраїль) 2:1

Люцерн (Швейцарія) — Гіберніан (Шотландія) 2:2

Гзіра Юнайтед (Мальта) — Вікторія Пльзень (Чехія) 0:2

Бранн (Норвегія) — Арока (Португалія) 3:1

Осієк (Хорватія) — Адана Демірспор (Туреччина) 3:2

Рієка (Хорватія) — Б-36 Торсгавн (Фарерські острови) 2:0

Рига (Латвія) — Твенте (Нідерланди) 0:3

Гарт оф Мідлотіан (Шотландія) — Русенборг (Норвегія) 3:1

Марибор (Словенія) — Фенербахче (Туреччина) 0:3

Акюрейрі (Ісландія) — Брюгге (Бельгія) 1:5

АПОЕЛ (Кіпр) — Діла (Грузія) 1:0

Спартак Трнава (Словаччина) — Лех (Польща) 3:1

Норшелланд (Данія) — ФКСБ (Румунія) 2:0

Деррі Сіті (Ірландія) — Тобол (Казахстан) 1:0 (5:6 – пен.)

Пюнік (Вірменія) — Буде-Глімт (Норвегія) 0:3

Перші матчі

Середа, 9 серпня

АЕК Ларнака (Кіпр) — Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) 1:1

Гент (Бельгія) — Погонь Щецин (Польща) 5:0

Четвер, 10 серпня

Гамрун Спартанс (Мальта) — Ференцварош (Угорщина) 1:6

Фарул (Румунія) — Флора (Естонія) 3:0

Валмієра (Латвія) — Партизані (Албанія) 1:2

Балкані (Косово) — Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) 2:0

Струга (Північна Македонія) — Свіфт Есперанж (Люксембург) 3:1

Сабах (Азербайджан) — Партизан (Сербія) 2:0

Сепсі (Румунія) — Актобе (Казахстан) 1:1

Рапід Відень (Австрія) — Дебрецен (Угорщина) 0:0

Хайдук (Хорватія) — ПАОК (Греція) 0:0

Санта-Колома (Андорра) — АЗ Алкмар (Нідерланди) 0:1

Целе (Словаччина) — Неман (Білорусь) 1:0

Нефтчі (Азербайджан) — Бешикташ (Туреччина) 1:3

Омонія Нікосія (Кіпр) — Мідтьюлланд (Данія) 1:0

Аріс Салоніки (Греція) — Динамо Київ (Україна) 1:0

Легія (Польща) — Аустрія Відень (Австрія) 1:2

Хапоель Беєр-Шева (Ізраїль) — Левські (Болгарія) 0:0

Гіберніан (Шотландія) — Люцерн (Швейцарія) 3:1

Вікторія Пльзень (Чехія) — Гзіра Юнайтед (Мальта) 4:0

Арока (Португалія) — Бранн (Норвегія) 2:1

Адана Демірспор (Туреччина) — Осієк (Хорватія) 5:1

Б-36 Торсгавн (Фарерські острови) — Рієка (Хорватія) 1:3

Твенте (Нідерланди) — Рига (Латвія) 2:0

Русенборг (Норвегія) — Гарт оф Мідлотіан (Шотландія) 2:1

Фенербахче (Туреччина) — Марибор (Словенія) 3:1

Брюгге (Бельгія) — Акюрейрі (Ісландія) 5:1

Діла (Грузія) — АПОЕЛ (Кіпр) 0:2

Лех (Польща) — Спартак Трнава (Словаччина) 2:1

ФКСБ (Румунія) — Норшелланд (Данія) 0:0

Тобол (Казахстан) — Деррі Сіті (Ірландія) 1:0

Буде-Глімт (Норвегія) — Пюнік (Вірменія) 3:0

Другий раунд кваліфікації

Матчі-відповіді

Вівторок, 1 серпня

Валмієра (Латвія) — Тре Пенне (Сан-Марино) 7:0

Бальцан (Мальта) — Неман (Білорусь) 0:0

Зімбру (Молдова) — Фенербахче (Туреччина) 0:4

Свіфт Есперанж (Люксембург) — Нью-Сейнтс (Уельс) 3:2

Партизані (Албанія) — Атлетік Ескальдес (Андорра) 4:1

Будучност (Черногорія) — Струга (Північна Македонія) 3:4



Середа, 2 серпня

АЕК Ларнака (Кіпр) — Торпедо БелАЗ (Білорусь) 1:1

Ф91 Дюделанж (Люксембург) — Гзіра Юнайтед (Мальта) 2:1



Четвер, 3 серпня

Динамо Тбілісі (Грузія) — Гамрун Спартанс (Мальта) 1:0

Ларн (Північна Ірландія) — Балкані (Косово) 1:4

Шемрок Роверс (Ірландія) — Ференцварош (Угорщина) 0:2

Урарту (Вірменія) — Фарул (Румунія) 2:3

Рієка (Хорватія) — Дукаджині (Косово) 6:1

Люцерн (Швецарія) — Юргорден (Швеція) 1:1

Віторія Гімарайнш (Португалія) — Целе (Словенія) 0:1 (2:4 – пен.)

Санта-Колома (Андорра) — Сутьєска (Чорногорія) 3:0

Паневежис (Литва) — Хапоель Беєр-Шева (Ізраїль) 1:1

Діла (Грузія) — Ворскла (Україна) 3:1

Адана Демірспор (Туреччина) — ЧФР Клуж (Румунія) 2:1

Легія (Польща) — Ордабаси (Казахстан) 3:2

Тирана (Албанія) — Бешикташ (Туреччина) 0:2

Нефтчі (Азербайджан) — Железнічар (Боснія і Герцеговина) 2:0

Воєводіна (Сербія) — АПОЕЛ (Кіпр) 1:2

Дебрецен (Угорщина) — Алашкерт (Вірменія) 1:2 (3:1 – пен.)

Кауно Жальгіріс (Литва) — Лех (Польща) 1:2

Пюнік (Вірменія) — Кальмар (Швеція) 2:1

Богеміанс (Чехія) — Буде-Глімт (Норвегія) 2:4

Спартак Трнава (Словаччина) — Ауда (Латвія) 4:1

Залаегерсег (Угорщина) — Осієк (Хорватія) 1:2

Гаммарбю (Швеція) — Твенте (Нідерланди) 1:1

Дандолк (Ірландія) — Акюрейрі (Ісландія) 2:2

Орхус (Данія) — Брюгге (Бельгія) 1:0

Русенборг (Норвегія) — Крусейдерс (Північна Ірландія) 3:2

Гіберніан (Шотландія) — Інтер Ескальдес (Андорра) 6:1

Дріта (Косово) — Вікторія Пльзень (Чехія) 2:1

Гаверфордуест Каунті (Уельс) — Б-36 Торсгавн (Фарерські острови) 1:1

Тобол (Казахстан) — Базель (Швейцарія) 1:2

Марибор (Словенія) — Діфферданж 03 (Люксембург) 4:3

Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) — Аустрія Вена (Австрія) 1:2

Сепсі (Румунія) — ЦСКА Софія (Болгарія) 4:0

Аріс Салоніки (Греція) — Арарат-Вірменія (Вірменія) 1:0

Петрокуб (Молдова) — Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) 0:2

Актобе (Казахстан) — Торпедо Кутаїсі (Грузія) 1:2

КуПС (Фінляндія) — Деррі Сіті (Ірландія) 3:3

Жиліна (Словаччина) — Гент (Бельгія) 2:5

Рига (Латвія) — Кечкемет (Угорщина) 3:1

Погонь (Польща) — Лінфілд (Північна Ірландія) 3:2

Бейтар (Ізраїль) — ПАОК (Греція) 1:4

Омонія Нікосія (Кіпр) — Габала (Азербайджан) 4:1

Левські (Болгарія) — Шкупі (Північна Македонія) 1:0

Динамо Тбілісі (Грузія) — Гамрун Спартанс (Мальта) 0:1

Сабах (Азербайджан) — ​РФШ (Латвія) 2:1

Прогрес (Люксембург) — Мідтьюлланд (Данія) 2:1

ФКСБ (Румунія) — ​ЦСКА 1948 (Болгарія) 3:2

Перші матчі

Вівторок, 25 липня



Атлетік Ескальдес (Андорра) — Партизані (Албанія) 0:1

Нью-Сейнтс (Уельс) — Свіфт Есперанж (Люксембург) 1:1

Гамрун Спартанс (Мальта) — Динамо Тбілісі (Грузія) 2:1

Тре Пенне (Сан-Марино) — Валмієра (Латвія) 0:3

Балкані (Косово) — Ларн (Північна Ірландія) 3:0

Середа, 26 липня

Струга (Північна Македонія) — Будучност (Черногорія) 1:0

РФШ (Латвія) — Сабах (Азербайджан) 0:2

Мідтьюлланд (Данія) — Прогрес (Люксембург) 2:0

ЦСКА 1948 (Болгарія) — ФКСБ (Румунія) 0:1

Неман (Білорусь) — Бальцан (Мальта) 2:0

Фенербахче (Туреччина) — Зімбру (Молдова) 5:0





Четвер, 27 липня

Ференцварош (Угорщина) — Шемрок Роверс (Ірландія) 4:0

Фарул (Румунія) — Урарту (Вірменія) 3:2

Дукаджині (Косово) — Рієка (Хорватія) 0:1

Гзіра Юнайтед (Мальта) — Ф91 Дюделанж (Люксембург) 2:0

Юргорден (Швеція) — Люцерн (Швецарія) 1:2

Целе (Словенія) — Віторія Гімарайнш (Португалія) 3:4

Сутьєска (Чорногорія) — Санта-Колома (Андорра) 2:0

Хапоель Беєр-Шева (Ізраїль) — Паневежис (Литва) 1:0

Ворскла (Україна) — Діла (Грузія) 2:1

ЧФР Клуж (Румунія) — Адана Демірспор (Туреччина) 1:1

Ордабаси (Казахстан) — Легія (Польща) 2:2

Бешикташ (Туреччина) — Тирана (Албанія) 3:1

Железнічар (Боснія і Герцеговина) — Нефтчі (Азербайджан) 2:2

АПОЕЛ (Кіпр) — Воєводіна (Сербія) 2:1

Алашкерт (Вірменія) — Дебрецен (Угорщина) 0:1

Лех (Польща) — Кауно Жальгіріс (Литва) 3:1

Кальмар (Швеція) — Пюнік (Вірменія) 1:2

Буде-Глімт (Норвегія) — Богеміанс (Чехія) 3:0

Ауда (Латвія) — Спартак Трнава (Словаччина) 1:1

Осієк (Хорватія) — Залаегерсег (Угорщина) 1:0

Твенте (Нідерланди) — Гаммарбю (Швеція) 1:0

Акюрейрі (Ісландія) — Дандолк (Ірландія) 3:1

Брюгге (Бельгія) — Орхус (Данія) 3:0

Крусейдерс (Північна Ірландія) — Русенборг (Норвегія) 2:2

Інтер Ескальдес (Андорра) — Гіберніан (Шотландія) 2:1

Вікторія Пльзень (Чехія) — Дріта (Косово) 0:0

Б-36 Торсгавн (Фарерські острови) — Гаверфордуест Каунті (Уельс) 2:1

Базель (Швейцарія) — Тобол (Казахстан) 1:3

Діфферданж 03 (Люксембург) — Марибор (Словенія) 1:1

Аустрія Вена (Австрія) — Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) 1:0

ЦСКА Софія (Болгарія) — Сепсі (Румунія) 0:2

Арарат-Вірменія (Вірменія) — Аріс Салоніки (Греція) 1:1

Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) — Петрокуб (Молдова) 3:0

Торпедо БелАЗ (Білорусь) — АЕК Ларнака (Кіпр) 2:3

Торпедо Кутаїсі (Грузія) — Актобе (Казахстан) 1:4

Деррі Сіті (Ірландія) — КуПС (Фінляндія) 2:1

Гент (Бельгія) — Жиліна (Словаччина) 5:1

Кечкемет (Угорщина) — Рига (Латвія) 2:1

Лінфілд (Північна Ірландія) — Погонь (Польща) 2:5

ПАОК (Греція) — Бейтар (Ізраїль) 0:0

Габала (Азербайджан) — Омонія Нікосія (Кіпр) 2:3

Шкупі (Північна Македонія) — Левські (Болгарія) 0:2

Перший раунд кваліфікації

Матчі-відповіді



Вівторок, 18 липня

Бальцан (Мальта) — Домжале (Словенія) 1:3

Четвер, 20 липня



Космос (Сан-Марино) — Сутьєска (Чорногорія) 1:1

Неман (Білорусь) — Вадуц (Ліхтенштейн) 1:1

Егнатія (Албанія) — Арарат-Вірменія (Вірменія) 4:4 (2:4 – пен.)

Сараєво (Боснія і Герцеговина) — Торпедо Кутаїсі (Грузія) 1:1 (2:4 – пен.)

Арсенал Тіват (Чорногорія) — Алашкерт (Вірменія) 1:6

Динамо Мінськ (Білорусь) — Железнічар (Боснія і Герцеговина) 1:2

Зімбру (Молдова) — Ла Фіоріта (Сан-Марино) 1:0

Біркіркара (Мальта) — Марибор (Словенія) 1:2

Динамо Батумі (Грузія) — Тірана (Албанія) 1:2

Дандолк (Ірландія) — Бруно-с Мегпайс (Гібралтар) 3:1

Вуйчингур (Фарерські острови) — Інтер Ескальдес (Андорра) 1:1

Гіляні (Косово) — Прогрес (Люксембург) 0:2

Влазнія (Албанія) — Лінфілд (Північна Ірландія) 1:0

Коннас-Кі Номадс (Уельс) — Акюрейрі (Ісландія) 0:2

Гаверфордуест Каунті (Уельс) — Шкендія (Північна Македонія) 1:0 (3:2 – пен.)

Крусейдерс (Північна Ірландія) — Гака (Фінляндія) 1:0

Деррі Сіті (Ірландія) — ГБ Торсгавн (Фарерські острови) 1:0

Вікінгур Рейкьявік (Ісландія) — Рига (Латвія) 1:0

ФКІ Левадія (Естонія) — Жиліна (Словаччина) 1:2

Нарва-Транс (Естонія) — Пюнік (Вірменія) 0:3

Мілсамі (Молдавія) — Паневежис (Литва) 0:1

Гонка (Фінляндія) — Тобол (Казахстан) 0:0

Діла (Грузія) — ДАК 1904 (Словаччина) 2:0

РФШ (Латвія) — Македонія Джьорче Петров (Північна Македонія) 4:1

Європа (Гібралтар) — Дукаджині (Косово) 2:3

Санта-Колома (Андорра) — Пенібонт (Уельс) 2:0

Шкупі (Північна Македонія) — Гегельманн (Латвія) 0:0

Сент-Патрікс Атлетік (Ірландія) — Ф91 Дюделанж (Люксембург) 2:3

Пайде (Естонія) — Б-36 Торсгавн (Фарерські острови) 0:2

Гленторан (Північна Ірландія) — Гзіра Юнайтед (Мальта) 1:1 (13:14 – пен.)

Перші матчі

​Середа, 12 липня

Ф91 Дюделанж (Люксембург) — Сент-Патрікс Атлетік (Ірландія) 2:1

Б-36 Торсгавн (Фарерські острови) — Пайде (Естонія) 0:0



Четвер, 13 липня

Сутьєска (Чорногорія) — Космос (Сан-Марино) 1:0

Домжале (Словенія) — Бальцан (Мальта) 1:4

Вадуц (Ліхтенштейн) — Неман (Білорусь) 1:2

Арарат-Вірменія (Вірменія) — Егнатія (Албанія) 1:1

Торпедо Кутаїсі (Грузія) — Сараєво (Боснія і Герцеговина) 2:2

Алашкерт (Вірменія) — Арсенал Тіват (Чорногорія) 1:1

Железнічар (Боснія і Герцеговина) — Динамо Мінськ (Білорусь) 2:2

Ла Фіоріта (Сан-Марино) — Зімбру (Молдова) 1:1

Марибор (Словенія) — Біркіркара (Мальта) 1:1

Тірана (Албанія) — Динамо Батумі (Грузія) 1:1

Бруно-с Мегпайс (Гібралтар) — Дандолк (Ірландія) 0:0

Інтер Ескальдес (Андорра) — Вуйчингур (Фарерські острови) 2:1

Прогрес (Люксембург) — Гіляні (Косово) 2:2

Лінфілд (Північна Ірландія) — Влазнія (Албанія) 3:1

Акюрейрі (Ісландія) — Коннас-Кі Номадс (Уельс) 2:0

Шкендія (Північна Македонія) — Гаверфордуест Каунті (Уельс) 1:0

Гака (Фінляндія) — Крусейдерс (Північна Ірландія) 2:2

ГБ Торсгавн (Фарерські острови) — Деррі Сіті (Ірландія) 0:0

Рига (Латвія) — Вікінгур Рейкьявік (Ісландія) 2:0

Жиліна (Словаччина) — ФКІ Левадія (Естонія) 2:1

Пюнік (Вірменія) — Нарва-Транс (Естонія) 2:0

Паневежис (Литва) — Мілсамі (Молдавія) 2:2

Тобол (Казахстан) — Гонка (Фінляндія) 2:1

ДАК 1904 (Словаччина) — Діла (Грузія) 2:1

Македонія Джьорче Петров (Північна Македонія) — РФШ (Латвія) 0:1

Дукаджині (Косово) — Європа (Гібралтар) 2:1

Пенібонт (Уельс) — Санта-Колома (Андорра) 1:1

Гегельманн (Латвія) — Шкупі (Північна Македонія) 0:5

Гзіра Юнайтед (Мальта) — Гленторан (Північна Ірландія) 2:2

Розклад матчів Ліги конференцій

Кваліфікація:

13 липня 2023 року – перші матчі першого раунду кваліфікації;

20 липня 2023 року – матчі-відповіді першого раунду кваліфікації;

27 липня 2023 року – перші матчі другого раунду кваліфікації;

3 серпня 2023 року – матчі-відповіді другого раунду кваліфікації;

10 серпня 2023 року – перші матчі третього раунду кваліфікації;

17 серпня 2023 року – матчі-відповіді третього раунду кваліфікації;

24 серпня 2023 року – перші матчі плей-оф раунду кваліфікації;

31 серпня 2023 року – матчі-відповіді плей-оф раунду кваліфікації.

Груповий етап:

21 вересня 2023 року – перший тур;

5 жовтня 2023 року – другий тур;

26 жовтня 2023 року – третій тур;

9 листопада 2023 року – четвертий тур;

30 листопада 2023 року – п'ятий тур;

14 грудня 2023 року – шостий тур.

Плей-оф:

15 лютого 2024 року – перші стикові матчі;

22 лютого 2024 року – стикові матчі-відповіді;

7 березня 2024 року – перші матчі 1/8 фіналу;

14 березня 2024 року – матчі-відповіді 1/8 фіналу;

11 квітня 2024 року – перші матчі 1/4 фіналу;

18 квітня 2024 року – матчі-відповіді 1/4 фіналу;

2 травня 2024 року – перші матчі півфіналів;

9 травня 2024 року – матчі-відповіді півфіналів;

29 травня 2024 року – фінал.