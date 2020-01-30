Аргентина

Аргентинский защитник покинул стан Манчестер Юнайтед.

Защитник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо продолжит карьеру в чемпионате Аргентины. Эстудиантес официально объявил о подписании 29-летнего центрбека.

Стоит отметить, что Рохо является воспитанником клуба из Ла-Платы. За первую команду Эстудиантеса он выступал в период с 2008 по 2010, а после отправился в московский Спартак.

Финансовые детали сделки не уточняются, однако ранее Манчестер Юнайтед оценивал Рохо в 9 миллионов евро.

🔴🔙 Uno vuelve siempre a los sitios donde fue feliz. Porque el sentido de pertenencia 🇦🇹 es más fuerte. Tu sueño y el de la Familia Pincha se hacen realidad 😍 Nos reencontramos en UNO 🏟



👋 ¡Bienvenido y gracias por volver, Marcos! ¡Te recibimos con el corazón! ❤ pic.twitter.com/rAzQrSlnzX — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) January 30, 2020

В текущем сезоне Маркос Рохо провел за Манчестер Юнайтед всего девять поединков во всей турнирах, в которых результативными действиями не отличился.

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