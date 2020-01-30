Аргентинский защитник покинул стан Манчестер Юнайтед.
Маркос Рохо, Getty Images
30 января 2020, 16:17
Защитник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо продолжит карьеру в чемпионате Аргентины. Эстудиантес официально объявил о подписании 29-летнего центрбека.
Стоит отметить, что Рохо является воспитанником клуба из Ла-Платы. За первую команду Эстудиантеса он выступал в период с 2008 по 2010, а после отправился в московский Спартак.
Финансовые детали сделки не уточняются, однако ранее Манчестер Юнайтед оценивал Рохо в 9 миллионов евро.
В текущем сезоне Маркос Рохо провел за Манчестер Юнайтед всего девять поединков во всей турнирах, в которых результативными действиями не отличился.
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