Аргентина

Лукас Пусинери рассчитывает поработать с нынешним форвардом Манчестер Сити.

Главный тренер Индепендьенте рассчитывает, что Серхио Агуэро будет выступать за аргентинскую команду.

"Надеюсь потренировать Агуэро. Я играл с ним здесь, надеюсь, в будущем стану его тренером. Хочу воссоединиться с ним. Мы держим для него 10-й номер".

"Многое зависит от его желания. Его возвращение стало бы прекрасной новостью для болельщиков, он – кумир болельщиков", — приводит слова Пусинери Goal.com.

Отметим, что Серхио Агурэо является воспитанником Индепендьенте.

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