Аргентина

Легендарный аргентинский нападающий почувствовал себя плохо во время празднования 60-летия.

Один из лучших нападающих в истории аргентинского футбола Диего Марадона, которому 30 октября исполнилось 60 лет, был госпитализирован на родине в одну из больниц города Ла-Плата. Об этом сообщают Ole.com и Daily Mail.

Первоначальные анализы известного футболиста и тренера показывали положительную динамику, однако результат исследований на компьютерном томографе вынудил врачей перейти к активным действиям по спасению жизни Марадоны.

Иконе аргентинского футбола понадобилась операция на головном мозге в результате обнаружения субдуральной гематомы — объёмное скопление крови, расположенное между твёрдой и паутинной мозговыми оболочками и вызывающее сдавление головного мозга (источник — Википедия). Опасностью данного типа гематом является крайняя степень вариативности, что усложняет процесс операции.

Марадона был госпитализирован еще вечером понедельника (2 ноября) из-за анемии и обезвоживания. При этом его личный врач сообщил, что "общее состояние его пациента улучшается", — приводит его слова источник.

Однако в обновленных данных столь обнадеживающих фраз не прозвучало: "У него субдуральная гематома. Мы сделаем это (операцию — ред.) сегодня (во вторник — ред.)", — сказал в интервью доктор Леопольдо Луке, невролог по образованию. "У Марадоны скопление крови между мембраной и мозгом. Проблема, вероятно, возникла в результате несчастного случая, но Марадона не помнит этого события", — также добавил специалист.

Собственно, этот же врач и должен был оперировать Диего Армандо в больнице, название которой он не стал сообщать. «Обычная операция. Пациент находится, понимает, когда с ним говорят, и согласен с вмешательством".

При этом, в понедельник (2 ноября) личный врач футбольной легенды заявил, что Марадона "находится в подавленном психологическом состоянии" и что "это отразилось на его здоровье". Эти слова подтверждаются комментариями присутствовавших на праздновании 60-летия игрока перед матчем про Химнасии и Эсгримы против Патронато: "Он не остался чтобы посмотреть игру, а выглядел нездоровым и слабым".

Диего Армандо Марадона завоевал со сборной аргентины золото чемпионата мира-1986 в Мексике и серебро мундиаля-1990 в Италии, и получил прозвище "золотой мальчик" за свои 258 голов в 492 матчах за клубную футбольную карьеру в составе Аргентинос Хуниорс, Бока Хуниорс, Барселона, Наполи, Севилья и Ньюэллс Олд Бойз.