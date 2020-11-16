Аргентина

Футболист "повесил бутсы на гвоздь" в 36 лет.

Бывший полузащитник сборной Аргентины, Барселоны, Эстудиантеса и других клубов Хавьер Маскерано объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 36 лет.

"Я ухожу из профессионального футбола. Хочу поблагодарить Эстудиантес, который позволил мне завершить карьеру в Аргентине. Я провел свою карьеру на все сто процентов", — цитирует Маскерано официальный сайт Эстудиантеса.

Стоит отметить, что за свою 17-летнюю карьеру Маскерано выиграл 19 трофеев с Барселоной, три со сборной Аргентины и по одному с Коринтиансом и Ривер Плейтом.

На счету Маскерано более 700 матчей, в которых он отличился пятью забитыми мячами.