Аргентина

Похоже, у 36-летнего форварда серьезные проблемы с психикой.

Накануне Бока Хуниорс на своем поле принимал Тальерес Кордобу в рамках третьего тура первого этапа чемпионата Аргентины.

Поединок начался с рекорда. Уже на третьей секунде форвард Бока Хуниорс Карлос Тевес прыгнул в отчаянный подкат в центре поля. За этот фол 36-летний форвард должен был тут же отправиться отдыхать, но арбитр не решился на столь быстрое удаление и ограничился желтой карточкой.

(На табло 4:42 потому, что в это время показывали повтор, — прим.)

Эта желтая карточка стала рекордной как минимум для чемпионата Аргентины.

Тевес провел матч до конца, но Бока доигрывала матч вдевятером и поединок проиграла — 0:1.

Отметим, что буквально в прошлом туре в поединке Бока Хуниорс — Ньюэллс Олд Бойс Тевес грубо сфолил на вратаре Алане Агерре, что привело в вывиху локтя голкипера. Теперь ему предстоит операция и долгое восстановление.