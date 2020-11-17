Похоже, у 36-летнего форварда серьезные проблемы с психикой.
карлос тевес, getty images
17 ноября 2020, 09:37
Накануне Бока Хуниорс на своем поле принимал Тальерес Кордобу в рамках третьего тура первого этапа чемпионата Аргентины.
Поединок начался с рекорда. Уже на третьей секунде форвард Бока Хуниорс Карлос Тевес прыгнул в отчаянный подкат в центре поля. За этот фол 36-летний форвард должен был тут же отправиться отдыхать, но арбитр не решился на столь быстрое удаление и ограничился желтой карточкой.
(На табло 4:42 потому, что в это время показывали повтор, — прим.)
Эта желтая карточка стала рекордной как минимум для чемпионата Аргентины.
Тевес провел матч до конца, но Бока доигрывала матч вдевятером и поединок проиграла — 0:1.
Отметим, что буквально в прошлом туре в поединке Бока Хуниорс — Ньюэллс Олд Бойс Тевес грубо сфолил на вратаре Алане Агерре, что привело в вывиху локтя голкипера. Теперь ему предстоит операция и долгое восстановление.