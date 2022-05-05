Аргентинський гранд опинився у неприємній ситуації.
Бока Хуніорс - Олвейс Реді. Getty Images
05 травня 2022, 22:58
В рамках четвертого туру Копа Лібертадорес аргентинський Бока Хуніорс переміг болівійський Олвейс Реді з рахунком 1:0.
Як вважають господарі гри, суддівство у цьому матчі було на найнижчому рівні.
Вони вже звернулись до КОНМЕБОЛ з приводу підняти питання можливого підкупу суддівства стороною аргентинського гранду.
Як повідомляє Infobae, один з журналістів, який був на матчі, зняв відео, на якому арбітр зустрічі заходив до роздягальні Бока Хуніорс та отримав подарунки від клубу.
Така практика розповсюджена у чемпіонаті Аргентини. В іграх під егідою КОНМЕБОЛ у протоколі такі жести не дозволені.