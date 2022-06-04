Аргентина

Футболіст не зміг продовжувати грати через особисті проблеми.

Європейська частина кар’єри професійного футболіста для аргентинського нападника Карлоса Тевеса добігла кінця влітку 2015 року, коли він залишив туринський Ювентус, відправившись на батьківщину задля виступів у складі рідного Бока Хуніорс.

Із перервою на річні виступи в китайському Шанхай Шеньхуа, 38-річний нападник виступав у складі аргентинського гранду до літа 2021 року, після чого в його сім’ї відбулася смерть батька, через що в підсумку досвідчений виконавець геть зневірився в своєму майбутньому в футболі.

Зрештою, провівши рік без клубу, Карлос Тевес оголосив про завершення кар’єри гравця.

"Я виходжу на пенсію. Це рішення вже остаточне. У мене було багато пропозицій від різноманітних клубів, у тому числі зі Сполучених Штатів, але я вирішив, що все, із мене досить.

Ще в минулому році мені було дуже важко грати, бо я втратив свого батька. Я перестав відчувати радість від футболу, бо грав без свого фаната №1 у житті", — заявив аргентинський виконавець.

Окрім того, Карлос заявив, що розпочав заняття на підготовчих курсах для майбутніх тренерів, тому скоро перейде на роботу в новій для себе ролі.

За свою кар’єру Тевес встиг пограти за аргентинські Олл Бойз та Бока Хуніорс, бразильський Корінтіанс, англійські Вест Гем, Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті, туринський Ювентус та китайський Шанхай Шеньхуа.

Він чотири рази визнавався футболістом року в Аргентині (2003-2004), Бразилії (2005) та Італії (2015), ставав кращим гравцем сезону в Бока Хуніорс (2002/03) та Корінтіансі (2004/05), був кращим бомбардиром АПЛ (2011/12) та тріумфальних для Аргентини Олімпійських ігор-2004, тричі піднімав над головою титул чемпіонів Англії (Манчестер Юнайтед/2008-09, Манчестер Сіті/2012), перемагав у Лізі чемпіонів УЄФА (Манчестер Юнайтед-2007/08), чемпіонаті світу серед клубів (Манчестер Юнайтед-2008), Кубку Англії (Манчестер Сіті-2011), Кубку Англійської Ліги (Манчестер Юнайтед-2009), Суперкубку Англії (Манчестер Юнайтед/2008, 2009, Манчестер Сіті-2013), чемпіонаті Італії (Ювентус-2014/15, 2013/14), Кубку Італії (Ювентус-2014/15), Суперкубку Італії (Ювентус-2013/14), чемпіонаті Аргентини (Бока Хуніорс-2004, 2015, 2017-18, 2020), Копа Лібертадорес (Бока Хуніорс-2002/03), Копа Судамерікана (Бока Хуніорс-2003/04), чемпіонаті Бразилії (Корінтіанс-2005) та Кубку Китаю (Шанхай Шеньхуа-2016/17).