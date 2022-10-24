Аргентина

Команда змогла виграти чемпіонат 29 раз в історії.

У рамках останнього туру чемпіонату Аргентини Бока Хуніорс зіграв унічию з Індепендьєнте — 2:2.

Завдяки цьому результату команда стала чемпіоном країни набравши 52 пункти у 27 поєдинках.

Це вже 29 чемпіонство в історії клубу. До останнього було невідомо, хто виграє чемпіонат, адже за перше місце також боровся Расинг.

Але в останньому турі вони програли Рівер Плейту з рахунком 2:1. Рівер, до слова, зайняв третє місце.