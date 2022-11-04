Аргентина

Фахівець залишився незадоволений роботою у клубі.

Головний тренер Росаріо Сентраль Карлос Тевес вирішив подати у відставку зі своєї посади. Про це він розповів сам.

"Я хочу повідомити людям із Росаріо Сентрал, що збираюся залишити свою посаду головного тренера. Я не збираюся продовжувати працювати тренером тут. Я хотів би подякувати людям за підтримку".

Клуб із Санта-Фе має намір провести президентські вибори 18 грудня, і 38-річний Тевес сказав, що він незадоволений тим, що кандидати використовують його ім’я у своїх кампаніях.

"Я не прийшов займатися політикою, і коли моє ім’я фігурує в політиці, мені це не подобається. Я не хочу брати участь, тому я відходжу в сторону", — сказав Тевес.

Тевес очолював клуб з кінця червня 2022 року. Контракт було підписано строком на 12 місяців. За підсумками сезону в Чемпіонаті Аргентини клуб зайняв 20 місце з 28 можливих.