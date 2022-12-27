Аргентина

44-річний фахівець підпише нову угоду.

Ліонель Скалоні залишиться головним тренером збірної Аргентини.

"Скалоні – тренер збірної Аргентини. Ми обидва – люди свого слова. Ми усно домовились.

Він їздив до Іспанії, щоб вирішити питання з паспортом для одного зі своїх дітей. Коли він повернеться до країни, ми поговоримо", — сказав голова Асоціації футболу Аргентини Клаудіо Тапіа в інтерв'ю TyC Sports.

Нагадаємо, що контракт Скалоні зі збірною Аргентини спливає наприкінці цього року.