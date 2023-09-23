Аргентина

Мрія ця тягнеться з дитинства.

Нападник Інтер Майамі та збірної Аргентини Ліонель Мессі заявив, що хоче зіграти за клуб, у якому робив перші кроки у футболі.

"Я завжди хотів це зробити, особливо після перемоги на чемпіонаті світу. Хотів отримувати задоволення від аргентинського футболу, виступаючи за Н'юеллс Олд Бойз, оскільки в дитинстві я виходив на поле цього клубу. Моя мрія зіграти за них", — наводить слова Мессі портал infobae.com

Розпочавши свій футбольний шлях у академії Н'юеллс Олд Бойз, Ліонель Мессі у 13-річному віці приєднується до знаменитої академії Барселони "Ла Масія". Через декілька років, аргентинець підкорить весь футбольний світ.

У розіграші МЛС цього сезона, в складі Інтер Майамі, Ліонель Мессі провів чотири матчі, забив один гол та віддав дві гольові передачі.