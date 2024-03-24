Аргентина

Аргентинець може ще пограти у футбол.

Колишній нападник Манчестер Сіті і збірної Аргентини Серхіо Агуеро дав зрозуміти, що хотів би відновити кар'єру в рідному Індепендьєнте.

"Два дні тому я провів чергове дослідження, і все пройшло дуже добре. Зараз я їду в Мадрид, Мексику і США на інші товариські турніри. Там я подивлюся, як у мене справи, і продовжу займатися.

У мене є ентузіазм і бажання повернутися на поле. Я не хочу, щоб люди хвилювалися. Спершу я хочу одужати і провести кілька турнірів, навіть якщо це буде напружувати моє серце. Потім я подивлюся, яке рішення прийняти. Бажання є завжди", — цитує Агуеро TyC Sports.

Агуеро завершив кар'єру 2021 року через проблеми із серцем. Зараз аргентинець грає лише у виставкових матчах.