Аргентина

Скориш за все питання в травмі аргентинця.

Зірковий нападник клубу МЛС Інтер Маямі Ліонель Мессі не зіграє за збірну Аргентини у відбіркових матчах до чемпіонату світу 2026 року з національними командами Чилі та Колумбії. Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футболу Аргентини.

Серед 28 гравців, яких головний тренер "альбіселесте" Ліонель Скалоні викликав на майбутні зустрічі, прізвища легендарного футболіста не виявилося.

37-річний Мессі продовжує лікуватися після отриманої у фіналі Кубка Америки травми зв'язок гомілкостопа.

Аргентина зіграє зі збірними Чилі 6-го вересня та Колумбії 10-го вересня.