Аргентина

Гравець повернувся на батьківщину.

Аргентинський фланговий захисник Маркос Акунья виступав у Європі останні сім років, за цей час устигнувши пограти за лісабонський Спортінг та андалузьку Севілью.

Під час виступів за іспанський колектив 32-річний виконавець також устиг виграти одну з двох Копа Америка та чемпіонат світу-2022 в складі своєї національної команди.

Однак цього літа пригода Акуньї на нашому континенті добігла до завершення й він повернувся на батьківщину.

Рівер Плейт радо зустрів трансфер гравця в якості вільного агента.

За Севілью Маркос провів 149 матчів, забивши шість голів та віддавши 16 гольових передач.