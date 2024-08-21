Гравець повернувся на батьківщину.
Маркос Акунья, Getty Images
21 серпня 2024, 08:25
Аргентинський фланговий захисник Маркос Акунья виступав у Європі останні сім років, за цей час устигнувши пограти за лісабонський Спортінг та андалузьку Севілью.
Під час виступів за іспанський колектив 32-річний виконавець також устиг виграти одну з двох Копа Америка та чемпіонат світу-2022 в складі своєї національної команди.
Однак цього літа пригода Акуньї на нашому континенті добігла до завершення й він повернувся на батьківщину.
Рівер Плейт радо зустрів трансфер гравця в якості вільного агента.
За Севілью Маркос провів 149 матчів, забивши шість голів та віддавши 16 гольових передач.