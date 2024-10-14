Аргентина

30-річний футболіст може повернутися на батьківщину.

Бока Хуніорс хоче повернути свого вихованця Леандро Паредеса.

Наступний ймовірний головний тренер клубу Фернандо Гаго зв'язувався з Паредесом, щоб обговорити його можливе повернення в рідний клуб.

Уродженець Буенос-Айреса почав свою професійну кар'єру якраз у Бока Хуніорс, виступав він на професійному рівні за цей клуб до 2015 року. На даний момент Паредес виступає за Рому, контракт діє до літа 2025 року.

Раніше в його кар'єрі були зеніт, ПСЖ та Ювентус.