Аргентина

Гравець не зацікавлений у переїзді до Південної Америки.

Іспанський центральний захисник Серхіо Рамос завершив відносини з рідною для нього андалузькою Севільєю на початку липня, після чого поповнив перелік гравців на ринку вільних агентів.

Відтоді минуло вже чимало часу, проте жоден клуб так і не наважився підписати наддосвідченого 38-річного виконавця.

Чимало чуток пов’язувало Рамоса з безліччю колективів по всьому світу, і нещодавно ЗМІ знову заговорили про інтерес аргентинського Бока Хуніорс до гравця.

Утім, аргентинській пресі вдалось зв’язатись із представниками іспанця, і на питання про можливий трансфер до місцевого гранда вони почули остаточну відмову.

Нагадаємо, що Боку на посаді президента очолює легендарний Хуан Роман Рікельме, який і був головним рушієм цих перемовин.

У минулому сезоні Серхіо провів 37 матчів, забив сім голів та віддав один гольовий пас.