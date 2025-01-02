Аргентина

Коротка європейська історія для гравця.

Аргентинський центральний захисник італійської Фіорентини Лукас Мартінес Кварта з осені 2020 року є гравцем "лілій", куди перейшов за 13 млн євро з рідного Рівер Плейта.

Незважаючи на поточний тривалий контракт до 2028 року, клуб та 28-річний виконавець дійшли згоди, що цього трансферного вікна гравцю буде краще повернутись до рідної країни.

Власне, єдиний клуб, який був зацікавлений у його послугах наразі, — це й є Рівер Плейт.

У цьому сезоні на рахунку Мартінеса Кварти 16 матчів та чотири забитих м’ячі, однак лише вісім появ на полі в чемпіонаті (348 хвилин, один гол), чого йому здалось замало для сталого розвитку кар’єри.

Найближчим часом сторони планують закрити цю угоду, тоді як усі необхідні документи вже оформлено.