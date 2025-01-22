Аргентина

Досвідчений гравець підписав контракт із Ньюеллс Олд Бойз.

Голкіпер Кейлор Навас став гравцем Ньюеллс Олд Бойз, передає офіційний сайт аргентинського клубу.

За даними transfermarkt, 38-річний костариканець поставив підпис під угодою, розрахованою до кінця 2025 року. Він перебував у статусі вільного агента з липня 2024-го, відколи залишив ПСЖ.

Гранд Ліги 1 Навас представляв із вересня 2019 року, із піврічною перервою на оренду до Ноттінгем Форест у першій половині 2023-го.

Із ПСЖ, провівши 114 матчів у всіх турнірах, Кейлор виграв чемпіонат Франції (3х), Кубок країни (3х) та французької ліги й Суперкубок (3х).

Раніше голкіпер також виступав за Реал Мадрид, Леванте, Альбасете в Іспанії, і Депортіво Сапріссу на батьківщині.