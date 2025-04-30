Аргентина

Невдача в дербі виявилася для спеціаліста фатальною.

Фернандо Гаго більше не є головним тренером Бока Хуніорс, передає офіційний сайт клубу.

Із 39-річним аргентинцем попрощалися після виїзної поразки від Рівер Плейт (1:2) у 15-му турі Апертури чемпіонату Аргентини-2025. Для Гаго це був 30-й матч на посаді.

Ексгравець мадридського Реала очолив Бока Хуніорс у жовтні 2024 року. Раніше він також працював із Чівас (Мексика), Расінгом і Альдосіві (обидва — Аргентина).

Попри поразку в дербі Буенос-Айреса "синьо-золоті" все ще йдуть першими в турнірній таблиці своєї групи (А), маючи 32 залікових бала. Попереду в них ще один матч, після чого проходитиме стадія плей-оф.