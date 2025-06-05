Аргентина

Футболіст повернеться на батьківщину.

Аргентинський центральний захисник Марко Пеллегріно розпочав свою європейську подорож улітку 2023 року з трансферу до італійського Мілана з клубу Платенсе за 3,88 млн євро.

Однак уже після піврічного періоду перебування в розташуванні "россонері" нині вже 22-річний виконавець пішов до оренди у Салернітану на другу частину сезону, а потім — до Індепендьєнте на такий самий термі, а згодом — і до Уракана взимку вже цього року.

Зрештою, стало зрозуміло, що гравцю наразі краще виступати на батьківщині, тож його повернення назад до Італії цього літа немає жодного сенсу.

Тим паче, що "россонері" вже мають домовленість про його трансфер до Бока Хуніорс за 3,5 млн євро.

Пеллегріно в підсумку провів за основну команду Мілана лише один матч.