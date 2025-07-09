41-річний футболіст буде тренувати аргентинську команду.
Карлос Тевес, Getty Images
09 липня 2025, 17:50
Екснападник збірної Аргентини Карлос Тевес став головним тренером клубу Таллерес. Про це повідомляє офіційний сайт команди.
Таллерес посів передостаннє, чотирнадцяте місце в одній з 2 груп першої частини аргентинського чемпіонату (Апертуре). Командою керував місцевий фахівець Дієго Кокка.
У минулому Тевес також виступав за Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Бока Хуніорс, Ювентус, Шанхай Шеньхуа і ряд інших, менш престижних команд.
Після переходу на тренерську роботу Тевес працював в Росаріо Сентраль і Індепендьєнте.
Раніше повідомлялося, що Муслера повернеться до Південної Америки після майже 18-ти років у Європі.