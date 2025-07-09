Аргентина

41-річний футболіст буде тренувати аргентинську команду.

Екснападник збірної Аргентини Карлос Тевес став головним тренером клубу Таллерес. Про це повідомляє офіційний сайт команди.

Таллерес посів передостаннє, чотирнадцяте місце в одній з 2 груп першої частини аргентинського чемпіонату (Апертуре). Командою керував місцевий фахівець Дієго Кокка.

У минулому Тевес також виступав за Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Бока Хуніорс, Ювентус, Шанхай Шеньхуа і ряд інших, менш престижних команд.

Після переходу на тренерську роботу Тевес працював в Росаріо Сентраль і Індепендьєнте.

Раніше повідомлялося, що Муслера повернеться до Південної Америки після майже 18-ти років у Європі.