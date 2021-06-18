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Football.ua анализирует поединок второго тура в группе С между командами Украины и Северной Македонии.

Начнем с того, что тренерский штаб украинской сборной, как мы и ожидали, предпочел выпустить вместо Александра Зубкова Николая Шапаренко. Правда, хавбек киевского Динамо расположился в центре, а ближе к левому флангу располагался Руслан Малиновский. Также отмечаем появление Тараса Степаненко, который в этом матче заменил в стартовом составе Сергея Сидорчука.

В предыдущем матче с Нидерландами на левом фланге нашей обороны был самый настоящий бардак и именно благодаря неубедительным действиям одинокого Миколенко на левом фланге, нидерландцам удавалось создавать большое количество остроты у ворот Георгия Бущана.

Миколенко не справился с задачей отрабатывать "за себя и за того парня":

анализ матча с Нидерландами

С первых минут матча против Северной Македонии мы увидели, что Руслан Малиновский играл ближе к левому флангу и номинально именно его можно считать левым полузащитником в этом матче.

Спустя время стало понятно, что наши хавбеки Шапаренко-Зинченко-Малиновский в этом поединке имели плавающие позиции и постоянно менялись местами, но что важно – при этом не ломалась игровая структура. В одной атаке мы могли увидеть Малиновского на фланге с Миколенко, а уже в следующей, Руслан располагался на правом краю около Ярмоленко. Наверняка, такая смена позиций не была случайностью и была призвана запутать македонских футболистов, играющих в обороне.

В атакующей фазе на левом фланге оставался один Миколенко, а все наши хавбеки играли ближе к центру. У каждого из полузащитников была своя роль и задача. Зинченко хорошо действовал в контрпрессинге и здорово строил игру в начальной фазе атаки, Шапаренко был одним из лучших по продвижению мяча, а Малиновский отдавал большое количество качественных вертикальных обостряющих передач.

Каким-то чудом Малиновский не записал ассист на свой счет в этом матче. Партнеры не всегда понимали хитрые замыслы игрока Аталанты. Кстати, что-то похожее было и в матче с Нидерландами, где Яремчук не понял тонкую передачу от Руслана.

Такая игра Малиновского объясняет, почему же он стал лучшим ассистентом серии А.

Степаненко при этом здорово разрушал потенциальные атаки Северной Македонии. К слову, тренерский штаб сборной Украины провел работу над ошибками и в этом матче Виталий Миколенко при атаках соперника крайне редко оказывался один. Ему постоянно помогал кто-то из хавбеков, будь то Малиновский или Зинченко, когда и они не успевали, то подстраховывал Степаненко.

Вот прекрасная иллюстрация того, как Миколенко не успевает вернуться в оборону и его позицию занимает Тарас Степаненко.

В первом тайме у Украины получалось очень многое. Мы уверенно взяли мяч под свой контроль и практически не давали никаких шансов Северной Македонии создать хоть что-то на своей половине поля. Кроме гола Пандева из офсайда и вспомнить то особо нечего.

Во втором тайме поменялось абсолютно все. То ли Северная Македония сумела воспрять духом во время перерыва, то ли Украина поверила в итоговый успех слишком рано. И нет, у нашей сборной не пропали моменты у ворот соперника во втором тайме, просто эти моменты появились и у наших ворот, и возникали даже чаще.

Отмечаем, что Георгий Бущан опять здорово действовал в воротах. Если мы отмечаем классную игру нашего голкипера, то это уже значит, что где-то этот матч "повернул не туда".

Бестолковый, но справедливый пенальти в наши ворота во многом определил нервное окончание встречи. Нельзя не отметить "ребят в желтых футболках с поп-корном" слева во время пробития этого пенальти. Не факт, что они бы могли успеть помешать нанести повторный удар Алиоски, но они обязаны были хотя бы попробовать, к "ребятам в желтых футболках справа" вопросов нет.

Украина имела прекрасный момент упрочить свое преимущество, но сначала Малиновский не реализовал пенальти, а потом, вышедший на замену Цыганков, запорол отличнейший момент. В финальные напряженные минуты матча то и дело посещали мысли, что за такой второй тайм можно и получить, и упустить победу, но благо все для украинской сборной закончилось победой.

Тренерскому штабу теперь необходимо понять, как матч, который давался, с большим преимуществом и с огромным количеством голевых моментов (xG Украины – 3,7) чуть не закончился ничейным результатом (xG Северной Македонии – 1,71).

Для наглядности. Вот удары Северной Македонии в матче, только три из них были сделаны в первом тайме.

Все свое xG Северная Македония заработала во втором тайме и именно во второй 45-минутке превосходила нашу команду по большинству статистических показателей.

Почему так произошло? Причин может быть много. Мы считаем, что сценарий поединка был в чем-то схож на нашу игру против сборной Нидерландов. Только тогда мы были в роли сборной Северной Македонии. Доминирующая команда превосходила своего соперника и действовала на таких скоростях и в таком темпе, что соперник просто не справлялся. Но два гола психологически подействовали на лидирующую команду, и она решила, что можно немного поубавить темп, за что сразу поплатилась. Благо только, что Северная Македония не нашла свой второй гол. Есть сомнения, что мы бы под стать нидерландцам нашли свой третий гол.

Отдельно хочется сказать о заменах. Игроки, вышедшие на поле со скамейки запасных, не принесли ожидаемую пользу. К Сидорчуку это относится в меньшей мере. Цыганков не использовал свой момент и не смог дать нужный импульс игре, который так все ждали от него. Но если Цыганков не усилил, то Беседин ослабил игру нашей команды. Со сменой форварда мы просто перестали цепляться за мячи. То, с чем так хорошо справлялся Яремчук исчезло из арсенала нашей команды. А действия на последних минутах матча ничего кроме недоумения и гнева в адрес форварда киевского Динамо не вызывали. Непозволительно так использовать то драгоценное время, которое получаешь на Евро. Просто нельзя!

Сергей Горбаченко, Football.ua