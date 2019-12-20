Бразилия

Габриэль Барбоза, судя по всему, продолжит карьеру в нынешней команде.

Фламенго договорился с Интером о выкупе Габигола, об этом сообщил вице-президент бразильской команды в интервью Football Italia.

"С Интером переговоры мы начали три или четыре месяца назад. Цена давно согласована. Похоже, что нет никаких изменений".

"Мы оптимистично настроены в завершении сделки. Эта цифра значительно ниже, чем 22 миллиона евро", — сказал Маркос Браз.

Напомним, что в составе Фламенго Габигол стал чемпионом Бразилии и выиграл Копа Либертадорес, став лучшим бомбардиром турнира.

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