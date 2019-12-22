Бразилия

Бразилец хотел бы вернуться в Интернасьонал.

Полузащитник Шахтера Тайсон заявил, что не намерен продлевать контракт с клубом и хотел бы вернуться в Интернасьонал.

"Не могу сказать, что я вернусь в Интернасьонал. Если этого не случится, я потому буду виноват. У меня остался год по контракту с Шахтером, и я не буду его продлевать. Единственная команда, за которую я готов выступать в Бразилии, это Интернасьонал.

Не знаю, захотят ли они меня затем подписывать, но я буду готов заключить предварительный контракт", – приводит слова Тайсона Zona Mista.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 20 поединков в футболке "горняков", отличившись семью голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Тайсона также заинтересован Коринтианс.

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