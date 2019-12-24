Бразилия

Нападающий проведет как минимум ближайший год в Бразилии.

Первым новичком Фламенго в зимнее трансферное окно станет форвард Спартака Педро Роша, сообщил бразильский клуб в Твиттере.

Роша присоединился к чемпиону Бразилии и победителю Копа Либертадорес на правах годичной аренды.

25-летний Роша перешел в Спартак летом 2017 года из Гремио за 12 млн евро. В апреле этого года он был отдан в аренду в Крузейро. В чемпионате Бразилии на его счету два гола и два ассиста в 23 матчах.

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