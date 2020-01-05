Бразилия

Практически 34-летний бразилец решил не продолжать выступления.

Эдерсон Онорато Кампос, который последних полтора года пребывал без клуба, завершил карьеру, сообщила Ницца в Твиттере.

Бразилец, которому 13 января исполнится 34 года, на протяжении карьеры выступал за Футебол, Интернасьонал и Жувентуде на родине, а также за Ниццу, Лион и Лацио. После этого он снова вернулся в Бразилию во Фламенго.

Эдерсон мог бы играть за сборную Франции, однако выбрал все-таки Бразилию. В 2010 году он дебютировал в товарищеском матче против сборной США, но через несколько минут получил травму и больше за "селесао" не играл.

Главными достижениями Эдерсона на протяжении карьеры стали Кубок Франции в 2012 году и Кубок Италии в 2013.