Бразилия

Бразильский вратарь вернулся на родину, подписав контракт с Айморе.

Бывший голкипер луганской Зари Луис Фелипе стал футболистом Айморе, сообщил бразильский клуб в Инстаграме.

Айморе участвует в чемпионате Гаушу и не входит в число клубов первых четырех дивизионов чемпионата Бразилии. В прошлом сезоне Айморе стал шестым в чемпионате.

22-летний Луис Фелипе перебрался в Зарю в феврале 2018 года из молодежной команды Интернасьоналя, а в это трансферное окно стал свободным агентом.

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