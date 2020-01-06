Бразилия

Защитник Динамо Сидклей продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.

Главный тренер Коринтианса Тьяго Нунес сообщил, что Сидклей будет выступать за Коринтианс.

"Я предложил нашему игроку Данило Авелару сыграть на позиции центрального защитника. Этот разговор уже состоялся. Как бы то ни было, он уже будет частью команды".

"Сидклей? Думаю, что его, а также Лукаса Питона мы будем использовать на левом фланге. Это будет здоровая конкуренция", — приводит слова Нунеса Torcedores.com.

Отметим, что в 2018 году Сидклей уже выступал за Коринтианс на правах аренды.

В текущем сезоне бразилец не провел ни одного матча за киевский клуб.

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